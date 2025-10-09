ایران در راه جام جهانی؛ بازی دوستانه با کانادا و لهستان قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان ۲۰۲۵ از ۲۱ نوامبر تا ۷ دسامبر (۳۰ آبان تا ۱۶ آذر) به میزبانی شهر مانیل فیلیپین برگزار می‌شود. این رقابت‌ها با حضور ۱۶ تیم در قالب چهار گروه چهار تیمی برگزار خواهد شد و تیم ملی فوتسال زنان ایران نیز به‌ عنوان تیم سوم آسیا در این رقابت‌ها حضور دارد.

بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده ملی‌پوشان کشورمان در گروهی سخت با تیم‌های برزیل، ایتالیا و پاناما هم‌گروه هستند.

در ادامه برنامه آماده‌سازی تیم ملی فوتسال زنان ایران روزهای پنجشنبه و شنبه آینده (۲۴ و ۲۶ مهرماه) در مجموعه ورزشی تولیکا در شهر تولا روسیه دو دیدار دوستانه برابر تیم ملی فوتسال زنان این کشور برگزار خواهد کرد.

به گفته فریده شجاعی نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال تیم ملی ایران قرار است حدود ۱۰ روز پیش از آغاز مسابقات عازم فیلیپین شود تا دو دیدار تدارکاتی دیگر با تیم‌های کانادا و لهستان برگزار کند.

برنامه زمانبندی کامل بازی‌های تیم ملی در جام جهانی به شرح زیر است:

یکشنبه ۲ آذر

*برزیل – ایران (ساعت ۱۹:۳۰)

چهارشنبه ۵ آذر

*پاناما – ایران (ساعت ۱۸)

شنبه ۸ آذر

*ایران – ایتالیا (ساعت ۱۷)