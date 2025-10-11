مرادی: صنایع هرمزگان در تجهیز مدارس مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز یک مدرسه ۴ کلاسه مجهز به زمین چمن مصنوعی و پنل خورشیدی در روستای مغ احمد بالا با مشارکت صنایع به بهره‌برداری رسید که این مدرسه برای اولین بار در استان مجهز به پنل خورشیدی ۵ کیلوواتی است.

وی در توضیح مزایای پنل خورشیدی عنوان کرد: این پنل‌ها علاوه بر استفاده از انرژی پاک، برای مدرسه درآمدزایی می‌کنند. برق تولیدی به شبکه تزریق می‌شود و ماهانه حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان درآمد حاصل از آن به حساب مدرسه واریز می‌شود تا برای رفع نیازهای دانش‌آموزان هزینه شود.

الزام قانونی صنایع به ایفای مسئولیت اجتماعی

وی بر لزوم مشارکت بیشتر صنایع و پالایشگاه‌های استان در پروژه‌های عمرانی تأکید کرد و گفت: این موضوع یک الزام قانونی است. ما می‌توانیم در کنار این عزیزان باشیم تا هرچه بیشتر در مسئولیت‌های اجتماعی خود خدمت کنند.

مرادی از تشکیل جلسه‌ای در هفته آینده برای تعیین «راهکارهای اجرایی» این مشارکت خبر داد و افزود: این مشارکت می‌تواند علاوه بر خدمات اجتماعی، از طریق معافیت‌ها یا تخفیف‌های مالیاتی نیز برای صنایع همراه باشد.

انتظار از صنایع برای تجهیز همه مدارس استان

مرادی در پایان گفت: از ۳۵۰۰ مدرسه در استان، تنها ۱۰۰ مدرسه زمین ورزشی مناسب دارند و این واقعاً در حق دانش‌آموزان ظلم است.

وی ابراز امیدواری کرد که صنایع و پالایشگاه‌ها با الگوگیری از پروژه موفق مدرسه در روستای مغ احمد پایین، در تجهیز سایر مدارس استان به امکاناتی مانند زمین ورزشی و پنل خورشیدی پیشگام شوند.