به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی بعدازظهر پنجشنبه در آئین افتتاح متمرکز پروژه‌های نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در دبستان حق وردی اراک اظهار کرد: در حال حاضر یک مدرسه با ظرفیت ۳۰ کیلووات انرژی خورشیدی به بهره‌برداری رسیده و ۳۹ مدرسه دیگر در سطح استان با ظرفیت پنج کیلووات در سال جاری تجهیز شده‌اند.

وی افزود: در قالب این طرح مقرر شده است تمامی مدارس جدیدالاحداث به سامانه خورشیدی مجهز شوند و برای مدارس موجود نیز فرمول مشخصی برای نصب این تجهیزات در نظر گرفته شده است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سهمیه نصب پنل خورشیدی در ۱۲ شهرستان این استان برای سه سال آینده تعیین شده و هر شهرستان موظف است سهم خود را به‌طور کامل اجرا کند.

وی ادامه داد: هیچ مدرسه‌ای در استان مرکزی افتتاح نخواهد شد مگر اینکه مجهز به پنل خورشیدی باشد.

استاندار مرکزی با قدردانی از مشارکت خیرین و گروه‌های جهادی در تکمیل پروژه‌های آموزشی گفت: در هفته دولت امسال ۱۸ پروژه آموزشی شامل ۱۶ مدرسه، یک سالن نمازخانه و یک سالن اجتماعات افتتاح شد و ۳۸ پروژه دیگر نیز تا اول مهرماه به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: این اقدامات در راستای تحقق عدالت آموزشی و رفع کمبود فضاهای تحصیلی استان است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: علاوه بر پروژه‌های عمرانی، ۳۰۰ سرویس بهداشتی استاندارد در مدارس روستایی احداث شده و بخاری‌های نفتی و غیراستاندارد نیز به‌طور کامل از مدارس استان حذف شده است.