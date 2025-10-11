  1. استانها
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۷

فخاری: ۴۱ پروژه داوطلبی محرومیت زدایی در مازندران اجرا شد

ساری - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مازندران از اجرای ۴۱ پروژه داوطلبی در حوزه محرومیت‌زدایی طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.

غلامعلی فخاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت گسترده بیش از ۷ هزار و ۴۹۷ نفر در این برنامه‌ها اظهار داشت: این پروژه‌ها توانسته‌اند خدمات قابل توجهی به مناطق کم‌برخوردار استان ارائه دهند.

وی افزود: ارزش ریالی کمک‌های ارائه شده در این پروژه‌ها بیش از ۲۰ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان برآورد شده است و این اقدامات نمونه‌ای بارز از همدلی و مسئولیت اجتماعی داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در خدمت‌رسانی به نیازمندان است.

فخاری تاکید کرد: این طرح‌ها با هدف کاهش محرومیت‌ها و ارتقای سطح زندگی اقشار آسیب‌پذیر اجرا شده و نقش مهمی در ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و مشارکت مردمی در استان ایفا کرده است.

به گفته وی، همکاری فعال داوطلبان، دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های مردم‌نهاد، زمینه‌ساز موفقیت این پروژه‌ها بوده است.

