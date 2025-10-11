فخاری: ۴۱ پروژه داوطلبی محرومیت زدایی در مازندران اجرا شد

غلامعلی فخاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت گسترده بیش از ۷ هزار و ۴۹۷ نفر در این برنامه‌ها اظهار داشت: این پروژه‌ها توانسته‌اند خدمات قابل توجهی به مناطق کم‌برخوردار استان ارائه دهند.

وی افزود: ارزش ریالی کمک‌های ارائه شده در این پروژه‌ها بیش از ۲۰ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان برآورد شده است و این اقدامات نمونه‌ای بارز از همدلی و مسئولیت اجتماعی داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در خدمت‌رسانی به نیازمندان است.

فخاری تاکید کرد: این طرح‌ها با هدف کاهش محرومیت‌ها و ارتقای سطح زندگی اقشار آسیب‌پذیر اجرا شده و نقش مهمی در ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و مشارکت مردمی در استان ایفا کرده است.

به گفته وی، همکاری فعال داوطلبان، دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های مردم‌نهاد، زمینه‌ساز موفقیت این پروژه‌ها بوده است.