علی فخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: خیرین مدرسه ساز استان مرکزی در سال ۹۳معادل ۴۲۰ میلیارد ریال برای مرمت و ساخت مدارس استان تعهد کرده بودند که بیش از ۷۰ درصد این تعهدات محقق شده است.

وی افزود: این خیرین در سال گذشته ۱۷ پروژه را به بهره برداری رساندند و امسال نیز در ۲۶ پروژه آموزشی مشارکت دارند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان مرکزی اظهار داشت: تکریم خیرین به منظور کمک به نظام آموزشی و ارتقای سیستم آموزشی است که به یاری خداوند متعال این مراسم در سال جاری سی و یکم اردیبهشت ماه با حضور خیرین مدرسه ساز و اقشار مختلف مردم، در سالن همایش های امام علی(ع) اراک برگزار می شود.

وی افزود: خیرین مدرسه ساز استان مرکزی از خیرین پرتلاش کشور در امر مدرسه سازی هستند که تاکنون خدمات بسیاری در این زمینه به استان مرکزی ارائه داده اند.

فخاری خاطرنشان ساخت: مناطق جنوب و جنوب غرب اراک به دلیل تراکم دانش آموز و بافت قدیمی شهر، نیازمند تعامل بیش از پیش خبرین، برای رفع مشکلات فضاهای آموزشی این مناطق است.