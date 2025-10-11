به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر اطلاعرسانی دولت غزه از انجام ۵ هزار مأموریت طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داده و اعلام کرد که پس از گذشت دو سال کامل از نسلکشی اشغالگران صهیونیست علیه بیش از ۲.۴ میلیون غیرنظامی فلسطینی در نوار غزه، وزارتخانهها و نهادهای دولتی به کار خستگیناپذیر خود شبانهروز برای خدمت به ملت و تقویت پایداری آنها، و اجرای وظایف ملی و انسانی در چارچوب یک طرح اضطراری جامع با هدف بازگرداندن تدریجی روند زندگی به نوار غزه ادامه میدهند.
بر اساس این گزارش، تلاش های مذکور همزمان با حجم عظیم ویرانیهای ناشی از اشغالگری صهیونیستها انجام می شود که بیش از ۹۰ درصد زیرساختهای غیرنظامی را تحت تأثیر قرار داده و منجر به تخریب ۳۰۰ هزار واحد مسکونی و آوارگی اجباری ۲ میلیون نفر شده است.
این گزارش با اشاره به کمبود شدید سوخت، آب، ارتباطات و مواد اولیه در غزه افزود که کادر دولتی غزه با وجود شهادت بیش از ۸ هزار نفر از کارکنان خود در حین انجام وظیفه ثابت کردهاند که همچنان با ارادهای پولادین و مسئولیتپذیری بالا نسبت به مردم غزه کار می کنند تا تأکید کنند که غزه با اراده و پایداری مردم و نهادهایش پابرجاست.
دفتر اطلاعرسانی دولتی ضمن تقدیر از پایداری دولت و ملت غزه تاکید کرد که مرحله کنونی نیازمند بالاترین سطح انضباط ملی و مسئولیت اجتماعی است و پاسخگویی به دستورالعملهای دولتی سریعترین راه برای تسریع تلاشهای امدادرسانی، اسکان و بازگرداندن خدمات اساسی است.
این بیانیه از جامعه بینالمللی و سازمانهای بشردوستانه خواست تا حمایت میدانی خود را تقویت کرده و تدارکات لجستیکی فوری را از طریق رفع محاصره و بازگشایی فوری تمامی گذرگاهها بدون محدودیتهای سیاسی برای توانمندسازی مؤسسات غزه برای ادامه کارشان فراهم کنند.
این بیانیه در پایان تصریح کرد که فداکاریهایی که مردم فلسطین در این مرحله انجام میدهند، عالیترین تصاویر صبر، پایداری و اراده ملی راسخ در مواجهه با جنایات اشغالگران را منعکس میکند، و تیمهای دولتی با تمام توان خود برای کاهش رنج شهروندان، تأمین نیازهای آنها و بازسازی آنچه که تجاوز ویران کرده است، به کار خود ادامه خواهند داد.
نظر شما