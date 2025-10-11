هیچ توجیهی برای ممانعت از ورود خبرنگاران به غزه وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری عرب ۴۸، انجمن خبرنگاران خارجی از مقامات رژیم صهیونیستی خواست تا اجازه دهد خبرنگاران پس از اجرای توافق آتش بس به طور مستقل به غزه دسترسی داشته باشند. این انجمن معتقد است «دیگر هیچ توجیهی» برای مانعتراشی در ورود به این منطقه وجود ندارد.
از آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، مقامات اسرائیلی اجازه ورود خبرنگاران خارجی به این منطقه ویرانشده را نداده اند و تنها به تعداد کمی از خبرنگاران اجازه داده اند که به صورت موردی و با همراهی نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی به اراضی فلسطینی محاصرهشده بروند.
در بیانیهای که از سوی این انجمن منتشر شده است، آمده که دیگر دلیلی برای تعلل از سوی رژیم صهیونیستی وجود ندارد. این انجمن همچنین طی بیانیه یادشده از «توافق حاصلشده بین طرفهای درگیر درباره آتشبس در غزه» که روز جمعه به اجرا درآمد، استقبال کرد.
همچنین در بیانیه انجمن خبرنگاران خارجی آمده است: «با توقف درگیریها، ما بار دیگر از اسرائیل میخواهیم که بلافاصله مرزها را باز کند و اجازه دهد رسانههای خارجی به صورت آزاد و مستقل به نوار غزه دسترسی داشته باشند.» این انجمن در دو سال گذشته بارها درخواست دسترسی به غزه را مطرح کرده بود.
مقر انجمن خبرنگاران خارجی در قدس قرار دارد. این انجمن نمایندگی خبرنگاران فعال در کرانه باختری، غزه و مناطق تحت اشغال رژیم صهیونیستی را به عهده دارد.
رژیم صهیونیستی و جنبش حماس با مرحله اول طرحی که توسط رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، پیشنهاد شده و شامل ۲۱ بند برای پایان دادن به جنگ در غزه است، موافقت کرده اند.
در این چارچوب، آتشبس از ساعت ۱۲ ظهر جمعه به اجرا درآمد و ارتش رژیم صهیونیستی عقبنشینی خود را به خطوط توافقشده داخل نوار غزه اعلام کرد.
