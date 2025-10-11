  1. بین الملل
ادامه بازگشت آوارگان فلسطینی به شهر غزه؛ اختلاف بر سر فهرست اسرا

پس از برقراری آتش بس در نوار غزه، آوارگان فلسطینی در حال بازگشت به شمال غزه اند. همزمان عملیات جستجوی مفقودین فلسطینی آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بعد از گذشت ۷۳۵ روز از جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و پس از برقراری آتش بس و عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی به سوی «خط زرد»، صدها هزار فلسطینی سمت شهر غزه رهسپار شدند. این در حالی است که شهر غزه تخریب گسترده ای را در جریان جنگ متحمل شده است.

همزمان وزارت کشور در غزه اعلام کرد اقدامات لازم در راستای برقراری نظم آغاز شده است. همچنین نیروهای دفاع مدنی عملیات جستجوی گسترده ای را به منظور یافتن مفقودین و بیرون آوردن اجساد شهدا از زیر آوار آغاز کرده اند.

از سوی دیگر در زمینه مذاکرات، دفتر اطلاع رسانی اسرا هرگونه توافق رسمی در خصوص فهرست مشترک متعلق به اسرا را تکذیب نمود. این در حالی است که رژیم صهیونیستی فهرستی از ۲۵۰ اسیر فلسطینی منتشر و اعلام کرده است این افراد قرار است در چارچوب توافق آزاد گردند.

شب گذشته حماس، جنبش جهاد اسلامی و جبهه ملی طی بیانیه ای مشترک آمادگی خود را در خصوص بهره برداری از مشارکت عربی و بین المللی در راستای بازسازی غزه اعلام کردند. در این بیانیه هرگونه قیمومیت خارجی رد شده است.

