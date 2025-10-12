به گزارش خبرگزاری مهر، مجله آمریکایی فارین پالیسی در گزارشی به موانع اصلی پیش روی مرحله بعدی طرح صلح دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در غزه پس از دستیابی به توافق اولیه بین رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی حماس پرداخت. این گزارش افزود که این توافق به دنبال پایان دادن به جنگی دو ساله است که جان بیش از ۶۷ هزار فلسطینی را گرفته است، اما چالشهای سیاسی و امنیتی کنونی ممکن است مذاکرات آتی را مختل کرده و مانع از دستیابی به یک راهحل دائمی شود.
خلع سلاح
این گزارش میافزاید که مسئله خلع سلاح حماس برجستهترین مانع در پیشرفت توافق است، زیرا این جنبش هنوز با آن موافقت نکرده است، در حالی که رژیم صهیونیستی این شرط را برای کار در چارچوب آتش بس ضروری میداند.
این مجله توضیح داد که این طرح به برخی از مبارزان حماس «عفو مشروط» را در صورت موافقت با کنار گذاشتن سلاحهایشان ارائه میدهد! اما حماس به دلیل ادامه درگیریها با رژیم صهیونیستی و عدم اعتماد بین دو طرف، سلاح خود را تحویل نمیدهد.
این گزارش یادآور شد که برخی گزارشها به احتمال پذیرش تحویل جزئی سلاح توسط حماس اشاره دارند، اما تاکید میکنند که این امر برای رژیم صهیونیستی که خواهان نابودی کامل این جنبش است، قابل قبول نخواهد بود.
خروج ارتش صهیونیستی از غزه
بر اساس این گزارش، طرح ترامپ بر خروج تدریجی نیروهای صهیونیستی از غزه تاکید دارد، اما جزئیات مرزها و زمان خروج هنوز به طور دقیق مشخص نشده است.
این گزارش اشاره کرد که حماس خواستار خروج کامل ارتش برای تضمین عدم از سرگیری درگیریها است، در حالی که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی اصرار دارد که این گزینه روی میز نیست. چنین موضعی، این موضوع را به یکی از برجستهترین نقاط اختلاف در مذاکرات آتی تبدیل میکند.
حاکمیت غزه
بر اساس این گزارش، طرح ترامپ بر تشکیل یک دولت تکنوکرات فلسطینی برای اداره نوار غزه تحت نظارت بینالمللی و نظارت یک شورای صلح بینالمللی به ریاست رئیسجمهور آمریکا، تاکید دارد.
اگرچه حماس موافقت اولیه خود را با واگذاری اداره نوار غزه اعلام کرده است، اما از نقش سیاسی خود به طور کامل دست نکشیده است، که این امر مورد مخالفت اسرائیل و ایالات متحده است، که بر حذف این جنبش از هرگونه قدرت آینده در این منطقه اصرار دارند.
فارین پالیسی تاکید کرد که آینده حکومت در غزه یک مسئله پیچیده است، به ویژه که نتانیاهو با هرگونه نقش تشکیلات خودگردان فلسطین یا ایده تشکیل کشور فلسطین مخالفت میکند.
خشم صهیونیستهای افراطی از آتش بس
به نوشته این مجله آمریکایی، نتانیاهو با مخالفت شدید کابینه راستگرای خود با این توافق مواجه است. زیرا بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی، و ایتمار بن غفیر وزیر امنیت داخلی تهدید کردهاند که در صورت اجرای توافق، از ائتلاف خارج خواهند شد که این امر میتواند منجر به سقوط کابینه و برگزاری انتخابات زودهنگام شود.
اجرای توافق پیچیدهتر از جنگ خواهد بود؟
این گزارش میافزاید که اپوزیسیون رژیم صهیونیستی حمایت موقت از نتانیاهو برای تصویب توافق را پیشنهاد کرده است، اما بعدها قصد دارد او را ساقط کند. در مقابل، نتانیاهو تحت فشار مستقیم ترامپ قرار دارد که میخواهد به پایان دادن جنگ در غزه افتخار کند.
فارین پالیسی در پایان گزارش خود نتیجه گرفت که این پروندههای پیچیده ممکن است اجرای توافق را پیچیدهتر از خود جنگ کند.
نظر شما