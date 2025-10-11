ارائه خدمات طب تسکینی به کودکان محک

به گزارش خبرگزاری مهر، در دهههای اخیر پیشرفتهای چشمگیری در حوزه درمان سرطان کودکان در جهان و ایران حاصل شده است.
امروزه بسیاری از کودکان مبتلا به سرطان، با پشت سر گذاشتن دورههای درمان، به زندگی عادی بازمیگردند. با این حال، در برخی موارد امکان درمان قطعی وجود ندارد و عوارض ناشی از بیماری یا درمان، مانند دردهای شدید، محدودیتهای حرکتی، مشکلات بلع و تکلم، و مسائل روحی و روانی، کیفیت زندگی بیمار و خانوادهاش را تحت تأثیر قرار میدهد.
در چنین شرایطی، طب تسکینی (Palliative Care) به عنوان رویکردی علمی و انسانی، نقشی حیاتی در بهبود کیفیت زندگی بیماران ایفا میکند. هدف این نوع مراقبت، کاهش درد و رنج جسمی و روحی بیمار و کمک به او برای گذر از روزهای دشوار درمان است. این خدمات مجموعهای از اقدامات تخصصی را شامل میشود؛ از کنترل دردهای مقاوم با داروها و مداخلات تخصصی (مانند بلوک اعصاب) گرفته تا جراحیهای تسکینی، شیمیدرمانی و رادیوتراپی تسکینی، مشاورههای روانشناسی، و حمایتهای مددکاری و اجتماعی از بیمار و خانواده.
در بیمارستان فوقتخصصی محک، بیماران نیازمند به مراقبتهای حمایتی و تسکینی توسط تیم چندتخصصی طب تسکینی ویزیت میشوند. این تیم متشکل از متخصصان انکولوژی، رادیوتراپی، درد، جراحی، روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی است که به صورت هماهنگ برای کاهش درد و بهبود کیفیت زندگی بیماران تلاش میکنند. در صورت نیاز، بیمار در بخش تخصصی درد و مراقبتهای تسکینی بستری میشود تا با بهرهگیری از جدیدترین روشهای علمی و دارویی، درد و ناراحتیهایش کنترل شود و مسیر درمان با آرامش بیشتری ادامه یابد.
همچنین محک با هدف تداوم مراقبت از کودکان در محیط خانواده، امکان ادامه خدمات تسکینی در منزل را نیز فراهم کرده است. والدین آموزشهای لازم را دریافت میکنند و تجهیزات مورد نیاز مانند دستگاه اکسیژن، ساکشن و اقلام مصرفی از جمله دستکش، به صورت رایگان در اختیارشان قرار میگیرد تا کودک در کنار خانواده، با احساس امنیت و آرامش بیشتری دوران درمان را طی کند.
طب تسکینی در بیمارستان محک، جلوهای از نگاه انسانی و علمی این مؤسسه به درمان سرطان کودکان است؛ نگاهی که هدف نهایی آن نه فقط درمان بیماری، بلکه حفظ کرامت، آرامش و امید در زندگی کودک و خانواده اوست.
