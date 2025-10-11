حمیدرضا براتی: با ایمان به خدا و پشتکار، قهرمان کیک بوکسینگ جهان شدم

حمیدرضا براتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این موضوع که قهرمانی کیک بوکسینگ جهان نتیجه رؤیای ۲۵ ساله و تلاش او مستمر در هنرهای رزمی است، گفت: این دستاورد را قبلاً در تصورات و رویاهای خود دیده و همواره به خدا توکل کردم.

وی ادامه داد: خداوند به توانایی‌ها و پتانسیل‌های فرد نگاه می‌کند و انسان باید با تلاش و ایمان به هدف خود برسد.

این قهرمان کیک بوکسینگ جهان افزود: در طول این سال‌ها، با شرکت در مسابقات مختلف، کسب تجربه و تمرین مداوم، توانسته است امتیاز لازم را در مسابقات انتخابی کشور در مرداد ماه کسب کند و به مسابقات جهانی WPKA در روسیه راه یابد و با تکیه بر ایمان و تلاش، موفق به کسب مدال طلای این دوره شد.

براتی با انتقاد از کمبود امکانات و نبود باشگاه‌های مجهز این رشته در استان فارس گفت: این محدودیت‌ها نباید مانع رسیدن به هدف شوند و جوانان اگر هدفی دارند، با تلاش و پشتکار ادامه دهند و نگران کمبود امکانات نباشند، چرا که خداوند تلاش‌هایشان را می‌بیند و پاسخ می‌دهد.

این قهرمان کیک بوکسینگ جهان در پایان، ایشان از همه کسانی که در این مسیر او را حمایت کرده و همچنین از مردم و مسئولان تشکر و قدردانی کرد و از همه خواست که برای رسیدن به اهدافشان تلاش کنند.