به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز شنبه در نشست شورای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، مصوبات این شورا را برای تمام دستگاههای اجرایی لازمالاجرا خواند و بر حضور منظم تمام بخشهای دولتی در این جلسات تأکید کرد و تقویت این ارتباط را عاملی کلیدی برای «رونق تولید، توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود شرایط اجتماعی» در استان دانست.
موالیزاده از برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاهی از توانمندیها و محصولات تولیدی خوزستان در استان بصره عراق، طی دو ماه آینده خبر داد. بر این اساس، استان بصره نیز متقابلاً دو ماه پس از آن نمایشگاهی در خوزستان برپا خواهد کرد. این روند تبادلات اقتصادی به سایر استانهای عراق نیز گسترش خواهد یافت.
استاندار خوزستان با اشاره به نتایج سفر هیئت تجاری استان به روسیه، اعلام کرد: بستر صادرات اقلام تولیدی خوزستان به روسیه و واردات برخی کالاها از این کشور فراهم شده است.
وی پیگیری نتایج این سفر و تقویت ارتباطات تجاری با روسیه را در دستور کار جدی استانداری عنوان کرد.
