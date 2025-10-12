  1. استانها
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۶

واژگونی‌ پراید در محور دامغان - شاهرود با ۵ مصدوم

سمنان- معاون امداد و نجات هلال‌ احمر استان سمنان از واژگونی یک دستگاه خودروی پراید با پنج مصدوم در حوالی دامغان خبر داد.

علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از بروز واژگونی پراید در جاده دامغان به شاهرود خبر داد و بیان کرد: این حادثه بامداد امروز در کیلومتر ۴۵ جاده دامغان شاهرود رخ داد.

وی با اشاره به اطلاع حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان سمنان و اعزام نیروهای امدادی به منطقه افزود: تیم امدادی پایگاه نعیم آباد به محل حادثه اعزام شد.

معاون هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه پس از رسیدن و ارزیابی مشخص شد این سانحه پنج مصدوم دارد، گفت: نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه، مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی انتقال دادند.

باغبان بیان کرد: علت این حادثه هنوز از سوی پلیس راه اعلام نشده است.

