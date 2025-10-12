واژگونی‌ پراید در محور دامغان - شاهرود با ۵ مصدوم

علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از بروز واژگونی پراید در جاده دامغان به شاهرود خبر داد و بیان کرد: این حادثه بامداد امروز در کیلومتر ۴۵ جاده دامغان شاهرود رخ داد.

وی با اشاره به اطلاع حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان سمنان و اعزام نیروهای امدادی به منطقه افزود: تیم امدادی پایگاه نعیم آباد به محل حادثه اعزام شد.

معاون هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه پس از رسیدن و ارزیابی مشخص شد این سانحه پنج مصدوم دارد، گفت: نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه، مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی انتقال دادند.

باغبان بیان کرد: علت این حادثه هنوز از سوی پلیس راه اعلام نشده است.