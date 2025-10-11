واژگونی خودرو در محور یزد-مهریز قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابطعمومی آتشنشانی یزد اعلام کرد: در پی اعلام حادثه واژگونی یک خودروی سواری در محور کمربندی یزد_مهریز، ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی یزد بلافاصله تیم امدادی خود را به محل حادثه اعزام کرد.
در این حادثه که یک خودروی سواری با یک سرنشین واژگون شد، علیرغم تلاشهای امدادگران، سرنشین خودرو جان خود را از دست داد، پس از دریافت گزارش، یک خودروی نجات و یک خودروی اطفای حریق به همراه چهار آتشنشان و نجاتگر به محل اعزام شدند.
نیروهای آتشنشانی پس از حضور در محل، عملیات ایمنسازی را انجام داده و از هرگونه خطر احتمالی دیگر جلوگیری کردند، سازمان آتشنشانی یزد ضمن ابراز تأسف عمیق از این حادثه، از رانندگان درخواست میکند تا با رعایت سرعت مطمئنه و توجه بیشتر به شرایط جادهها، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.
