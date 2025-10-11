برخورد خودرو با خط انتقال آب در شادگان؛ ۳ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، داود حری، مدیرعامل شرکت آب غدیر خوزستان عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانهای اعلام کرد: ظهر امروز شنبه، یک دستگاه خودروی سواری ساینا با خط انتقال آب در محور دارخوین به شادگان و در نزدیکی روستای صراخیه برخورد کرد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام وقوع حادثه، تیمهای امدادی و عملیاتی شرکت آب غدیر به محل اعزام شدند و با تلاش نیروهای فنی، خط انتقال آسیبدیده مرمت و مجدداً وارد مدار بهرهبرداری شد.
بر اثر این سانحه، خودروی ساینا دچار حریق شد و سه مرد جوان بهسنین ۲۴، ۱۹ و ۱۷ سال دچار مصدومیت شدند. امدادگران فوریتهای پزشکی شادگان این افراد را به بیمارستان این شهرستان منتقل کردند.
مدیرعامل شرکت آب غدیر ضمن قدردانی از سرعت عمل تیمهای امدادی و فنی، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در محورهای پرتردد و مجاورت تأسیسات حیاتی تأکید کرد.
