۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

انحراف پراید در محور دامغان به دیباج؛ ۲ مصدوم راهی بیمارستان شدند

دامغان- جمعیت هلال احمر دامغان از مصدومیت دو نفر بر اثر انحراف یک دستگاه پراید از جاده در کیلومتر ۳۲ محور دامغان به دیباج خبر داد و گفت: مصدومان پس از اقدامات اولیه، راهی بیمارستان شدند.

علی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: صبح امروز دوشنبه گزارشی مبنی بر انحراف یک دستگاه پراید از جاده در کیلومتر ۳۲ جاده دامغان ـ دیباج به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان سمنان اعلام شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه چشمه علی به محل حادثه اعزام شدند، تاکید کرد: در بدو امر مشخص شد این حادثه دو مصدوم دارد.

رئیس جمعیت هلال احمر دامغان ادامه داد: نجاتگران هلال احمر پس از انجام اقدامات اولیه مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل کردند.

کد مطلب 6812619

