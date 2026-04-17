واژگونی کوئیک در محور دامغان-سمنان؛ ۳ نفر مصدوم شدند

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حادثه واژگونی برای خودروی سواری در محور دامغان- سمنان خبر داد.

وی درباره این حادثه توضیح داد: امروز، جمعه گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی کوئیک در کیلومتر ۶۷ جاده دامغان ـ سمنان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

معاون هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه بلافاصله تیم امدادی پایگاه آهوان به محل حادثه اعزام شدند، گفت: پس از رسیدن و ارزیابی مشخص شد این سانحه سه مصدوم دارد.

باغبان افزود: نجاتگران هلال‌ احمر پس از انجام اقدامات اولیه با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ مصدومان را به مرکز درمانی انتقال دادند.