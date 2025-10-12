انباشت مطالبات و بهره بانکی؛ سد راه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدمحمد پاکمهر، با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی (ایران مد ۲۰۲۵)، در شهرآفتاب، گفت: این نمایشگاه با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت فعال در حوزه تولید تجهیزات پزشکی برگزار شده که نویدبخش پیشرفت‌های چشمگیر در صنعت تجهیزات پزشکی کشور است.

وی افزود: از جمله تولیدات شاخص که در این نمایشگاه عرضه شده بود، می‌توان به تجهیزات پیشرفته‌ای همچون دستگاه‌های اندوسکوپی، سی‌تی‌اسکن، لاپاروسکوپی، دستگاه‌های تشخیصی بیماری‌های قلبی، دیابت و کنترل قند خون اشاره کرد. همچنین در حوزه مواد مصرفی پزشکی نیز تولیدات قابل توجهی به نمایش در آمده بود که نشان دهنده رشد و بلوغ این صنعت در داخل کشور است؛ اتفاقی که مایه خوشحالی و افتخار است. با این حال، چالش‌هایی نیز پیش‌روی این صنعت وجود دارد که یکی از مهم‌ترین مشکلات، انباشت مطالبات شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی از دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که تاکنون بخش قابل توجهی از آن پرداخت نشده و این موضوع به عنوان بزرگ‌ترین دغدغه تولیدکنندگان مطرح شد و نیازمند تدبیر فوری از سوی وزارت بهداشت و سازمان‌های ذی‌ربط است تا مطالبات این شرکت‌ها به موقع پرداخت شود. البته بهره‌های بانکی بیش از ۲۳ درصد و سود ۱۶ درصدی حاصل از تولید مشکلات سد راه تولید را افزایش داده و باعث رکود تولید شد و باید با حمایت از تولیدکنندگان در مسیر رفع این چالش گام برداریم.

پاکمهر یادآور شد: همچنین، مسئله قیمت‌گذاری دستوری با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، موجب کاهش حاشیه سود و فشار بر تولیدکنندگان داخلی شده و تداوم این سیاست، می‌تواند واردات مواد اولیه، تجهیزات سرمایه‌ای و حتی محصولات مصرفی پزشکی را با چالش جدی مواجه کرده و موجودی انبارها را به شدت کاهش دهد البته عدم تأمین ارز و ریال مورد نیاز نیز واردات مواد اولیه را با مشکل مواجه کرده و ذخایر تولید تجهیزات پزشکی، مصرفی و سرمایه‌ای در انبارها کاهش یافته و اگر به موقع نتوانیم مطالبات را پرداخت و مشکل قیمت دستوری را حل کنیم و اگر نتوانیم حمایت لازم از شرکت‌های تولیدی داخلی را فراهم کنیم در آینده‌ای نه‌چندان دور با بحران تأمین تجهیزات پزشکی روبرو خواهیم شد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: در پایان این بازدید میدانی، مقرر شد نشست تخصصی با حضور مسئولان وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، و نمایندگان سندیکاها و انجمن‌های فعال در حوزه تولید تجهیزات پزشکی و دارویی طی هفته آینده در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برگزار شود تا در راستای حل مشکلات این صنعت استراتژیک، اقدامات جدی و مؤثری صورت گیرد.