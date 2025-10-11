رضوی: باید از ظرفیت مهندسین تجهیزات پزشکی استفاده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسجاد رضوی، در نشست همایش مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور که در حاشیه نمایشگاه ایران مد ۲۰۲۵ در شهرآفتاب برگزار شد، بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت مهندسین تجهیزات پزشکی در نظام سلامت تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به افزایش چشمگیر ارزش تجهیزات پزشکی و هزینههای تأمین و نگهداری آنها، دیگر نمیتوان با شیوههای گذشته ادامه داد. باید نظامی کارآمد و پایدار برای نگهداشت، تعمیر و بهرهبرداری از تجهیزات پزشکی در کشور ایجاد کنیم.
وی با اشاره به نقش بیبدیل نیروی انسانی متخصص در این حوزه افزود: سرمایه اصلی ما دستگاههای پیشرفته نیستند؛ مهندسین تجهیزات پزشکی ما هستند که از میان بهترین و باهوشترین نیروهای دانشگاهی برخاستهاند. با این حال متأسفانه در حال حاضر تنها از بخشی از ظرفیت علمی و عملی این نیروها استفاده میشود.
معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای مدیریتی تجهیزات پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی، گفت: در سالهای گذشته در برخی دانشگاهها بدون مشورت با واحدهای تجهیزات پزشکی، دستگاههایی خریداری یا انبار شده که یا به کار گرفته نشدهاند یا به دلیل نبود زیرساخت مناسب از بین رفتهاند. این موضوع ناشی از نادیده گرفتن نقش کارشناسان این حوزه است.
وی تصریح کرد: تجهیزات پزشکی کشور باید صاحب داشته باشند؛ یعنی مهندسین متخصصی که بر وضعیت، نگهداری، تعمیر، اسقاط و بهرهبرداری از تجهیزات در بیمارستانها تسلط کامل دارند. همانگونه که داروسازان مسئول نظارت بر دارو هستند، مهندسین تجهیزات پزشکی نیز باید مسئول اصلی مدیریت تجهیزات در مراکز درمانی باشند.
رضوی با اشاره به برخی نمونههای هدررفت سرمایههای ملی در حوزه تجهیزات پزشکی، افزود: در مواردی مشاهده شده دستگاههای گرانقیمت مانند سیتیاسکن و رادیوتراپی سالها در انبار مانده یا بدون استفاده مناسب آسیب دیدهاند، در حالی که مردم مناطق دیگر برای درمان ناچار به سفرهای طولانی هستند. این وضعیت قابل قبول نیست و نشان دهنده ضعف در هماهنگی و مدیریت است.
وی در ادامه از راهاندازی سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات پزشکی در کشور خبر داد و گفت: در حال طراحی سامانهای هوشمند هستیم تا وضعیت نگهداشت و بهرهبرداری از تجهیزات پزشکی در همه دانشگاهها بهصورت برخط قابل مشاهده و مدیریت باشد.
معاون درمان وزارت بهداشت در پایان ضمن قدردانی از تلاش مهندسین تجهیزات پزشکی دانشگاهها، اظهار امیدواری کرد: با اتکا به دانش و تجربه مهندسان جوان و دلسوز، میتوانیم گامهای مؤثری در ساماندهی نگهداشت تجهیزات پزشکی کشور برداریم و از این سرمایه عظیم ملی به بهترین شکل استفاده کنیم.
