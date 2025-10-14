ضرورت پرداخت ۲۵ همت مطالبات معوق تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین عبدلی، با اشاره به بازدید اخیر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از نمایشگاه تجهیزات پزشکی (ایران مد ۲۰۲۵) و گفتگو با تولیدکنندگان و فعالان این حوزه، از وضعیت بحرانی شرکت‌های تأمین کننده تجهیزات پزشکی خبر داد.

وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های تجهیزات پزشکی به دلیل مشکلات مالی ناشی از طلب‌های معوقه از مراکز درمانی دولتی در شرایط بسیار دشواری قرار دارند، افزود: بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی این صنعت مربوط به بدهی‌های معوق به مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان است که در صورت عدم تسویه آن، تعطیلی و رکود گسترده در این بخش اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

عبدلی همچنین تاکید کرد: تجهیزات پزشکی ساخت داخل از کیفیت قابل قبول و استانداردهای لازم برخوردار هستند و این موضوع می‌تواند فرصتی برای کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی باشد.

وی ادامه داد: حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان داخلی، تسریع در پرداخت طلب‌ها و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت این شرکت‌ها، ضروری است تا این صنعت بتواند به جایگاه واقعی خود در کشور دست یابد.

عبدلی، ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت و بخش خصوصی، مشکلات مالی این شرکت‌ها رفع شود و روند تولید و تأمین تجهیزات پزشکی داخلی با قدرت ادامه یابد، چرا که این موضوع نقش مهمی در بهبود خدمات درمانی و ارتقای سلامت جامعه دارد.