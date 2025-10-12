به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد حبیبی، در اجلاس مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور که در حاشیه نمایشگاه ایرانمد ۲۰۲۵ در محل شهرآفتاب برگزار شد، با اشاره به عملکرد ارزی سال گذشته، افزود: در سال گذشته برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک مورد نیاز کشور در مجموع ۳.۵ میلیارد دلار بودجهی ارزی در نظر گرفته شد که تا پایان سال حدود ۳.۱ میلیارد دلار تخصیص یافت. بودجه ۳.۵ میلیارد دلاری در سال جاری نیز تکرار شده است.
به گفته وی، بانک مرکزی با وجود محدودیتها و فشارهای ارزی، تخصیص ماهانه ارز به حوزه سلامت را تا کنون حفظ کرده است.
حبیبی افزود: به دلیل کمبود نقدینگی شرکتها، بخشی از ارز تخصیص یافته هنوز جذب نشده و یا اینکه به علت مشکلات ناشی از تحریمها به ذی نفعان خارجی منتقل نشده است.
وی همچنین به بدهی انباشته دانشگاههای علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: مجموع بدهی دانشگاههای علوم پزشکی به شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی به ۵۳ همت رسیده است. سال گذشته ۲۱ همت از ۴۰ همت بدهی دانشگاهها از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شد، اما با گذشت حدود ۶ ماه به دلیل عدم پرداخت دانشگاهها، میزان بدهی نسبت به پایان سال قبل مجدداً افزایش یافته است.
جانشین رئیس سازمان غذا و دارو از تصمیم اخیر سران قوا خبر داد و گفت: در صورت تصویب سران سه قوه به زودی ۷۰ همت از بدهیهای سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشود که ۴۰ همت از آن به وزارت بهداشت اختصاص خواهد یافت. بخشی از این مبلغ (احتمالاً حدود ۱۰ همت) برای تادیه بدهی دانشگاهها به شرکتهای تجهیزات پزشکی و دارویی هزینه خواهد شد.
وی درباره ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی نیز توضیح داد: از مجموع یک میلیارد دلاری که با اذن رهبری از صندوق ذخیره توسعه برداشت شده، مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار آن به صورت ارزی و ریالی صرف تأمین حدود ۵۵۰ قلم دارو و همچنین ۳۵۰ قلم تجهیزات مصرفی و شیرخشک شده است.
حبیبی در پایان با توجه به شرایط کشور بر ضرورت تجویز و مصرف منطقی و جلوگیری از تقاضای القایی و توجه جدی همکاران در دانشگاهها و حوزه درمان به این موضوع تأکید کرد و افزود: استمرار تأمین پایدار نیازهای دارویی و تجهیزات کشور نیازمند همکاری بینبخشی و هماهنگی میان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مرتبط است.
نظر شما