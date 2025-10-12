اسحاقی: اولویت بانک مرکزی باید حوزه سلامت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی (ایران مد ۲۰۲۵) در محل نمایشگاهی شهرآفتاب بازدید کردند و از نزدیک در جریان دستاوردها و توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی قرار گرفتند.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در حاشیه برنامه بازدید از نمایشگاه ایران مد، به مشکلات و چالش‌های مقابله با تحریم‌ها در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم تحریم‌ها را بی اثر کنیم، باید حمایت قاطعی مخصوصاً از شرکت‌های تولیدی داشته باشیم.

وی افزود: حضور اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از این نمایشگاه، در راستای اعلام حمایت قاطع از تولیدکنندگان داخلی بود و این پیام را داشت که ما باید به این سمت برویم که با حمایت از تولید داخل، تحریم‌ها را بی اثر کنیم.

اسحاقی با عنوان این مطلب که متولی حمایت از تولیدکنندگان داخلی در حوزه سلامت فقط وزارت بهداشت نیست، ادامه داد: در بازدید از غرفه‌های ایران مد، شاهد بودیم که سرمایه گذاران حوزه تجهیزات پزشکی، گلایه مندی هایی از بحث تأمین و تخصیص ارز و ریال برای حمایت داشتند.

وی افزود: لازمه حمایت از تولیدکنندگان داخلی، این است که این نگاه در وزارت اقتصاد و مخصوصاً بانک مرکزی تغییر کند تا بتوانیم تحریم‌ها را بی اثر کنیم.

اسحاقی گفت: اگر این اراده در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تأمین ارز و ریال مورد نیاز تولید نباشد، قطعاً چرخش در دور باطل خواهد بود. ما امیدواریم با توجه به رویکرد دولت چهاردهم به حوزه سلامت، با تغییر ریل در بانک مرکزی که اولویت اول باید حوزه سلامت باشد؛ ما شاهد تأمین و تخصیص ارز و ریال برای حمایت از تولیدات داخلی باشیم.