مجلس به خرید تجهیزات پزشکی بیمارستان ها نظارت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، پنل تخصصی «نظام مند شدن پرداخت تجهیزات پزشکی»، در سومین روز از نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی (ایران مد ۲۰۲۵)، در شهرآفتاب برگزار شد.

این پنل با حضور نمایندگانی از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تامین اجتماعی، وزارت صمت، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، اتاق بازرگانی تهران، اتحادیه‌ها و انجمن‌های تجهیزات پزشکی و…، برگزار شد.

جلیل سعیدلو رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی در این پنل گفت: خریدهای بی‌موردی در حوزه تجهیزات انجام می‌شود که اگر انجام نشود هم اتفاقی رخ نمی‌دهد و در آن صورت برای خرید تجهیزات پزشکی ضروری پول خواهیم داشت.

وی افزود: در این زمینه نیازمند نظارت مجلس هستیم. باید روی خریدهای بیمارستان‌ها و عملکرد هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، نظارت شود که چه اندازه و به چه میزان تجهیزات خریداری می‌کنند.

محمد عبده‌زاده رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، گفت: میزان مطالبات حوزه تجهیزات پزشکی ۲۵ همت و حوزه دارو ۱۳۵ همت و در مجموع میزان مطالبات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بالغ بر ۱۶۰ همت است.

وی افزود: از یک میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار ارز تخصیص یافته در تالار دوم، ۳۵۰ میلیون دلار به دلیل نبود نقدینگی، ابطال شده است. یعنی شرکت‌ها، برای تهیه ارز، پول نداشته اند.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: در خصوص ارز تخصیص یافته و تأمین شده برای کالاهای اساسی، مجلس طبق ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی خود به وزارت اقتصاد هشدار داده است که ۳.۵ میلیارد یورو اعتبار حوزه سلامت را به موقع تأمین کند، در غیر این صورت علیه این وزارتخانه به دلیل استنکاف از اجرای قانون، اعلام جرم می‌کنیم.