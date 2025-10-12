افزایش ۴۵ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بنادر شرق هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی با اشاره به عملکرد بنادر شهید باهنر، جاسک، سیریک و تیاب در نیمه نخست سال جاری، از رشد چشمگیر در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به افزایش فعالیت‌ها در حوزه تخلیه و بارگیری، اظهار کرد: در مدت زمان یاد شده، دو میلیون و ۱۵۸ هزار و ۷۰۰ تن انواع کالای نفتی و غیر نفتی در این بنادر جابجا شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۵ درصد افزایش داشته است.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان هرمزگان ادامه داد: در آمار فوق، یک میلیون و ۹۹۱ هزار و ۱۰۳ تن کالای غیر نفتی بوده که این بخش از رشد ۵۷ درصدی برخوردار بوده است.

محمدحسینی تختی با بیان اینکه در بخش غیرنفتی نیز ۱۶۷ هزار و ۵۹۷ تن کالا تخلیه و بارگیری شده است، خاطرنشان کرد: در این مدت بیش از ۱۵ هزار شناور ورودی به بنادر ما تردد داشته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد رشد داشته است.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان هرمزگان با تاکید بر اهمیت بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات بندری، ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری ۴۳ هزار و 976 TEU کانتینر در این بنادر تخلیه و بارگیری شده است.