افزایش ۴۵ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بنادر شرق هرمزگان

بندرعباس- مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان هرمزگان گفت: تخلیه و بارگیری انواع کالاهای نفتی و غیرنفتی در این بنادر، طی نیمه نخست امسال بیش از ۴۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی با اشاره به عملکرد بنادر شهید باهنر، جاسک، سیریک و تیاب در نیمه نخست سال جاری، از رشد چشمگیر در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به افزایش فعالیت‌ها در حوزه تخلیه و بارگیری، اظهار کرد: در مدت زمان یاد شده، دو میلیون و ۱۵۸ هزار و ۷۰۰ تن انواع کالای نفتی و غیر نفتی در این بنادر جابجا شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۵ درصد افزایش داشته است.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان هرمزگان ادامه داد: در آمار فوق، یک میلیون و ۹۹۱ هزار و ۱۰۳ تن کالای غیر نفتی بوده که این بخش از رشد ۵۷ درصدی برخوردار بوده است.

محمدحسینی تختی با بیان اینکه در بخش غیرنفتی نیز ۱۶۷ هزار و ۵۹۷ تن کالا تخلیه و بارگیری شده است، خاطرنشان کرد: در این مدت بیش از ۱۵ هزار شناور ورودی به بنادر ما تردد داشته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد رشد داشته است.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان هرمزگان با تاکید بر اهمیت بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات بندری، ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری ۴۳ هزار و 976 TEU کانتینر در این بنادر تخلیه و بارگیری شده است.

