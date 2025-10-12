ضرورت حفظ وحدت جریان مقاومت در میدان رسانه ای

به گزارش خبرنگار مهر، عماد حیدر فعال فلسطینی در «هشتمین اجلاس بینالمللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی: یادواره شهید محمد الدره، کودکان شهید غزه و دفاع مقدس ۱۲ روزه» گفت: من از فارس عودت کودکی سخن میگویم که میخواست در برابر تانک اسرائیلی با سنگ بایستد. او شهید شد اما دوستانش ماندند و دیدند که چگونه موشکها و راکتهای یاسین و مواد منفجره از فاصله نزدیک به تانکهای اسرائیلی شلیک میشد.
وی افزود: در جنگ اخیر دیدیم که چگونه این صحنهها علیه اسرائیل رقم خورد در حالی که کارگردانان سینمایی هم نمیتوانستند مشابه آن تصاویر را خلق کنند، ما صحنههای قهرمانان را دیدیم به همه اینها مسئولیت ما را زیاد میکند، ما دیدیم که چطور مردم فلسطین و غزه را به شهادت میرسانند.
حیدر گفت: ما باید بتوانیم این صحنهها را در سطح بالا و گسترده منتشر کنیم، این نیازمند وحدت میادین در حوزه رسانه است و باید همه کمیتهها و رسانهها متحد شوند و همانگونه که در ساحات سیاسی و نظامی وحدت داریم باید در میدان رسانهای نیز این را ادامه دهیم تا دشمن به اهدافی که در جنگ نظامی نرسید در جنگ رسانهای هم نرسد.
