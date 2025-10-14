یونیفل: حملات اسرائیل به لبنان بزرگترین مانع اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوئام، کاندیس اردل سخنگوی نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفل) گفت: تصمیم سازمان ملل متحد برای کاهش تعداد نیروهای پاسدار صلح وابسته به این سازمان در سراسر جهان به میزان ۲۵ درصد، تاثیری مستقیم بر عملکرد نیروهای پاسدار صلح مستقر در جنوب لبنان خواهد داشت. دوره‌ای که در پیش داریم، نیازمند تصمیم گیری‌های دشوار و پر از چالش‌های پیچیده خواهد بود و تصمیم سازمان ملل برای کاهش نیروهای خود در سراسر جهان، بر عملکرد یونیفل نیز تاثیر خواهد گذاشت.

وی تاکید کرد: یونیفل هم اکنون در حال آماده سازی برنامه‌ای دقیق برای اجرای تصمیم کاهش نیروها است به طوری که بتواند به وظایف اصلی خود در میدان با کمترین آسیب ممکن ادامه دهد.

سخنگوی یونیفل افزود: هماهنگی با مقامات لبنانی و کشورهایی که در قالب یونیفل نیرو به لبنان اعزام کرده‌اند به منظور کاستن از پیامدهای منفی تصمیم سازمان ملل، ادامه دارد. هماهنگی نزدیک با ارتش لبنان و کشورهای کمک کننده، اساس حفظ ثبات در جنوب لبنان باقی خواهد ماند.

اردل تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به خاک لبنان را بزرگترین مانع اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ سازمان ملل توصیف کرد که بر توقف اقدامات خصمانه و عقب نشینی نظامیان اسرائیلی از جنوب لبنان تصریح دارد.

وی در عین حال همکاری بین نیروهای یونیفل و ارتش لبنان را ستود.