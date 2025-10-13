  1. ورزش
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۷

سرمربی تانزانیا: بازی با ایران فرصت ارزشمندی برای ما است

سرمربی تانزانیا: بازی با ایران فرصت ارزشمندی برای ما است

حمد سلیمان با تمجید از تیم ملی فوتبال ایران، دیدار با تیم کشورمان را فرصتی ارزشمند برای افزایش تجربه شاگردانش دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود در فیفادی جاری شامگاه سه شنبه ۲۲ مهر و در ورزشگاه آل راشد شهر دبی از ساعت ۱۸:۳۰ رو در روی تیم ملی تانزانیا قرار می‌گیرد. شاگردان امیر قلعه نویی که در سه دیدار اخیر خود نتوانسته اند پیروز از زمین بازی خارج شوند امیدوارند که بتوانند مقابل تیم رنکینگ ۱۰۷ دنیا به برتری برسند.

«حمد سلیمان» سرمربی تیم ملی تانزانیا در رابطه با تیم ملی ایران اظهار داشت: دیدار با تیم ملی ایران فرصتی ارزشمند برای افزایش تجربه بازیکنان تانزانیا خواهد بود.

وی با تمجید از فوتبال ایران اظهار داشت: این کشور یکی از تیم‌های قدرتمند فوتبال قاره آسیاست و بازی مقابل چنین تیمی کار آسانی نیست، به‌ویژه با توجه به حضورهای متعدد این کشور در رقابت‌های جام جهانی که نشان دهنده کیفیت این تیم است.

      دو تیم روسیه و تانزانیا حریفان سیاسی تیم ملی فوتبال ما بوده و هستند که هیچ ربطی به ورزش و مخصوصا فوتبال ندارد. البته عملکرد تیم تاج و قلعه نوعی هم قابل توجه است که مردم را به طور عمیق از فوتبال دور و متنفر کرده است.

