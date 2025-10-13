سرمربی تانزانیا: بازی با ایران فرصت ارزشمندی برای ما است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود در فیفادی جاری شامگاه سه شنبه ۲۲ مهر و در ورزشگاه آل راشد شهر دبی از ساعت ۱۸:۳۰ رو در روی تیم ملی تانزانیا قرار می‌گیرد. شاگردان امیر قلعه نویی که در سه دیدار اخیر خود نتوانسته اند پیروز از زمین بازی خارج شوند امیدوارند که بتوانند مقابل تیم رنکینگ ۱۰۷ دنیا به برتری برسند.

«حمد سلیمان» سرمربی تیم ملی تانزانیا در رابطه با تیم ملی ایران اظهار داشت: دیدار با تیم ملی ایران فرصتی ارزشمند برای افزایش تجربه بازیکنان تانزانیا خواهد بود.

وی با تمجید از فوتبال ایران اظهار داشت: این کشور یکی از تیم‌های قدرتمند فوتبال قاره آسیاست و بازی مقابل چنین تیمی کار آسانی نیست، به‌ویژه با توجه به حضورهای متعدد این کشور در رقابت‌های جام جهانی که نشان دهنده کیفیت این تیم است.