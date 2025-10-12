به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان با بیان اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: اکیپ‌های پلیسی تشکیل و اقدامات فنی انجام گرفتند.

وی با بیان اینکه مأموران کلانتری ۱۳ البرز مأمور رسیدگی به این پرونده شدند، افزود: بررسی‌ها آغاز و سرقت‌ها مورد بازبینی واقع شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه در بررسی سرقت‌ها مشخص شد که سارق حرفه‌ای سیم و کابل است، ابراز داشت: با اشراف اطلاعاتی پلیس متهم در مخفیگاهش دستگیر شد.

موسوی با بیان اینکه متهم به مقر انتظامی انتقال یافت، تصریح کرد: سارق در بازجویی‌های فنی پلیس به انجام ۴۵ فقره سرقت سیم و کابل اعتراف کرده است.

وی با تاکید بر اینکه متهم به مراجع قضائی معرفی شده است، افزود: از شهروندان درخواست داریم تا به محض مشاهده موارد مشکوک مراتب را به محیط زیست استان سمنان اطلاع دهند تا رسیدگی شود.