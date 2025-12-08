دستگیری سارق حرفه ای در دامغان؛ ۲۹ فقره سرقت در کارنامه متخلف بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان با بیان در پی وقوع چندین فقره سرقت در دامغان موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت، بیان کرد: تیمی از کارآگاهان دامغان مسئول رسیدگی پرونده شدند.

وی با بیان اینکه تلاش شبانه روزی مأموران در کمترین زمان منجر به شناسایی سارق شد، افزود: این متهم طی عملیات ضربتی دستگیر و به مقر انتظامی انتقال یافت.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه این سارق طی بازجویی به انجام ۲۹ فقره سرقت اقرار داشته است، ابراز داشت: انواع سرقت منزل و محتویات خودرو در پرونده متهم بود.

حسینی در ادامه تصریح کرد: از متهم مقادیری اموال مسروقه نیز کشف و به مال باختگان و شاکی‌های پرونده تحویل داده شده است.

وی افزود: پرونده متهم تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی شهرستان دامغان معرفی شده است.