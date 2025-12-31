به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی غروب چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان، اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل در دامغان موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت.

وی از انجام تحقیقات تخصصی ویژه برای بررسی موضوع خبر داد و افزود: در نهایت مأموران کلانتری ۱۱ آزادی دامغان موفق به شناسایی رد پای سارق شدند.

فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری متهم اصلی پرونده در بررسی میدانی توسط پلیس خبر داد و اظهار داشت: در این پرونده مالخر اموال مسروقه نیز دستگیر شد.

حسینی با اشاره به اینکه متهم فرد سابقه دار در حوزه انواع سرقت از جمله اماکن خصوصی و سیم و کابل بود، تصریح کرد: این سارق به انجام ۲۵ فقره سرقت اعتراف کرده است.

وی افزود: از مخفیگاه متهم مقادیری سیم و کابل برق و تجهیزات مخابراتی کشف و پرونده او به مراجع قضائی برای ادامه سیر مراحل قانونی ارجاع شد.