سارق سابقه‌دار سمنان دستگیر شد؛ وجود ۱۰ فقره سرقت در کارنامه متهم

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان از دستگیری سارق سابقه‌دار در این شهر خبر داد و گفت: متهم به انجام ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب غروب سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان با بیان اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت سرقت سیم و کابل موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: بلافاصله اکیپی از مأموران تشکیل و کار تحقیقات آغاز شد.

وی با بیان اینکه سرقت در منطقه شهرک مدیران سمنان رخ داده بود، افزود: پلیس با گشت زنی هدفمند منطقه را تحت رصد قرار داد.

فرمانده انتظامی سمنان با بیان اینکه پلیس موفق به یافتن سرنخ ماجرا شد، ابراز داشت: سارق هنگام فروش سیم و کابل سرقتی به ضایعاتی دستگیر شد.

عرب با بیان اینکه متهم فرد سابقه داری بوده است، تصریح کرد: این سارق در بازجویی فنی پلیس به انجام ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرده است.

وی افزود: پرونده این سارق تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی شهرستان سمنان معرفی شده است.

