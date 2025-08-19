به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب غروب سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان با بیان اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت سرقت سیم و کابل موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: بلافاصله اکیپی از مأموران تشکیل و کار تحقیقات آغاز شد.

وی با بیان اینکه سرقت در منطقه شهرک مدیران سمنان رخ داده بود، افزود: پلیس با گشت زنی هدفمند منطقه را تحت رصد قرار داد.

فرمانده انتظامی سمنان با بیان اینکه پلیس موفق به یافتن سرنخ ماجرا شد، ابراز داشت: سارق هنگام فروش سیم و کابل سرقتی به ضایعاتی دستگیر شد.

عرب با بیان اینکه متهم فرد سابقه داری بوده است، تصریح کرد: این سارق در بازجویی فنی پلیس به انجام ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرده است.

وی افزود: پرونده این سارق تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی شهرستان سمنان معرفی شده است.