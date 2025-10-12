به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نظام اولویتهای اخلاقی در آیات و روایات» پژوهشی تازه در تبیین سلسلهمراتب فضائل اخلاقی در آیات و روایات اثر حجتالاسلام امیر غنوی عضو هیئت علمی گروه اخلاق اسلامی پژوهشگاه، در ۳۸۰ صفحه منتشر شد.
این کتاب تلاشی برای بازخوانی آموزههای اخلاقی دین و ارائه تصویری نظاممند از نسبت و تقدم ارزشهای اخلاقی است.
نویسنده در این اثر با بررسی تنوع تعابیر اخلاقی در آیات و روایات، میکوشد منطق درونی اولویتبندی فضیلتها را آشکار سازد و مبنایی علمی برای فهم نظام اخلاق اسلامی فراهم آورد.
این کتاب توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه منتشر شده و در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
