به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی به شرح زیر قرائت شد:
سوال ملی روح الله نجابت، نماینده شیراز به همراه تعدادی از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت نادیده گرفتن نظر کارشناسان گزینش در استخدام داوطلبان اشتغال در کسوت خطیر معلمی
در جلسه علنی امروز مجلس، سوال از وزیر آموزشوپرورش درباره علت نادیده گرفتن نظر کارشناسان گزینش در استخدام داوطلبان معلمی اعلام وصول شد.
