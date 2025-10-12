به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی به شرح زیر قرائت شد:



سوال ملی روح الله نجابت، نماینده شیراز به همراه تعدادی از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت نادیده گرفتن نظر کارشناسان گزینش در استخدام داوطلبان اشتغال در کسوت خطیر معلمی