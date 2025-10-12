۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صمصامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: از سال ۹۷ تا چهارماهه اول سال ۱۴۰۴، مبلغ صادرات غیرنفتی ۲۷۰ میلیارد دلار بوده که برخلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۹۵ میلیارد دلار آن به کشور بازنگشته که عمده این مبلغ یا قاچاق شده، یا به صورت فرار سرمایه بوده است.

وی بیان کرد: قاچاق به معنای از بین بردن صنایع داخلی و فرار سرمایه از کشور است. رئیس‌جمهور باید این موضوع را رسیدگی کند و گزارش آن را به مجلس دهد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: باید مسئول ذیربط در این موضوع پاسخگو باشد. با توجه به اینکه ۹۵.۶ میلیارد دلار از سال ۹۷ تا به الان وارد کشور نشده و قاچاق شده، باید پاسخ منطقی به این مسئله داده شود.