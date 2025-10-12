  1. سیاست
۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از عدم بازگشت ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور، خواستار پاسخگویی مسئولان ذیربط شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صمصامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: از سال ۹۷ تا چهارماهه اول سال ۱۴۰۴، مبلغ صادرات غیرنفتی ۲۷۰ میلیارد دلار بوده که برخلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۹۵ میلیارد دلار آن به کشور بازنگشته که عمده این مبلغ یا قاچاق شده، یا به صورت فرار سرمایه بوده است.

وی بیان کرد: قاچاق به معنای از بین بردن صنایع داخلی و فرار سرمایه از کشور است. رئیس‌جمهور باید این موضوع را رسیدگی کند و گزارش آن را به مجلس دهد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: باید مسئول ذیربط در این موضوع پاسخگو باشد. با توجه به اینکه ۹۵.۶ میلیارد دلار از سال ۹۷ تا به الان وارد کشور نشده و قاچاق شده، باید پاسخ منطقی به این مسئله داده شود.

