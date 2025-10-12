پرداخت بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضائی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهار کرد: در راستای اجرای بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در خصوص موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی از طریق ارجاع مستقیم به شرکت‌های بیمه و همچنین با توجه به مأموریت اول سند تحول و تعالی قوه قضائیه مبنی بر لزوم رسیدگی به تظلمات، تعدیات و شکایات به منظور حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، جلوگیری از کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه و قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی، دادگستری کل استان هرمزگان در جهت تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی از طریق ارجاع مستقیم آن‌ها به شرکت‌های بیمه اقدام نموده است.

وی همچنین هدف از اجرای طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی از طریق ارجاع آن‌ها به شرکت‌های بیمه را تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی از طریق ارجاع مستقیم به شرکت‌های بیمه، کاهش اطاله دادرسی، ارتقاء کارآمدی قضایی و افزایش رضایتمندی مردم برشمرد و تصریح کرد: با اجرای این طرح از خردادماه ۱۴۰۱ ضمن برگزاری جلسات هم اندیشی و تحلیل و آسیب شناسی میدانی در رابطه با این موضوع، از ورود حجم وسیعی از پرونده‌های قضایی در حوزه تصادفات جرحی به دستگاه قضایی استان پیشگیری شده و در نتیجه آن، ضمن صرفه جویی در زمان و هزینه مردم، کاهش مراجعات به دستگاه قضایی و افزایش تمرکز بر پرونده‌های دارای اهمیت و جرایم اولویت دار استان را شاهد هستیم.

قهرمانی تصریح کرد: طرح مذکور در خرداد ۱۴۰۱، با مشارکت ۵ شرکت بیمه گر شروع شد و در گام دوم، شرکت بیمه ایران نیز به این طرح پیوست و در گام سوم، تمامی شرکت‌های بیمه فعال در استان هرمزگان شامل ۲۵ شرکت به طرح مذکور ملحق شدند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: از شروع طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضائی در استان هرمزگان از خردادماه ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ۱۴۰۴، تعداد ۹ هزار و ۲۶۹ فقره تصادف به شعب نمایندگی‌های بیمه استان ارسال شده است.

این مقام قضایی افزود: از این تعداد، ۶ هزار و ۵۰۹ فقره دیات، معادل ۷۰ درصد از آن‌ها به مبلغ بیش از ۱۵ هزار و هشتصد میلیارد ریال بدون طرح در مراجع قضایی استان هرمزگان پرداخت شده است.

وی همچنین اعلام کرد: شرکت‌های بیمه پاسارگاد، آسیا و ایران در خصوص پرداخت بیشترین مبالغ دیه بدون تشکیل پرونده قضائی در رتبه‌های برتر استان قرار دارند و بیمه‌های معلم، تجارت نو، البرز، پارسیان، کوثر، حافظ و کارآفرین هم شرکت‌هایی بوده اند که ضمن قرار گرفتن در رتبه‌های بعدی با مشارکت در این طرح، تاکنون پرداخت‌های خوبی به مراجعین و خسارت دیدگان انجام داده‌اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان داشت: شرکت‌های بیمه رازی، دانا، ملت، آرمان، حکمت، سامان، تعاون، نوین، میهن، دی، سینا، ما، آسماری، سرمد و امید نیز تاکنون به این طرح پیوسته‌اند و مواردی را دریافت نموده‌اند و در حال ارزیابی و پرداخت خسارات به مراجعان هستند.

گفتنی است؛ براساس طرح پرداخت دیه تصادفات بدون نیاز به تشکیل پرونده قضایی، مصدومین حوادث رانندگی موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی در صورت تمایل و با توجه به قابل گذشت بودن این جرایم، بدون نیاز به تشکیل پرونده قضایی جهت دریافت دیه به شرکت‌های بیمه طرف قرارداد، معرفی می‌شوند.