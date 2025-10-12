به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حاجی‌بابایی بعدازظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر همدان با انتقاد از روند پیگیری پروژه موسوم به میدان میوه و تره‌بار در محدوده خارج از شهر، اظهار کرد: این اقدام فاقد وجاهت قانونی است و هیچ ارتباطی با مجوز اولیه شهرک صنفی صنعتی ندارد.

وی با اشاره به مستندات رسمی وزارت راه و شهرسازی افزود: بر اساس نامه مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران این وزارتخانه، تاکنون هیچ مجوزی برای احداث میدان میوه و تره‌بار در خارج از محدوده یا حریم شهر همدان صادر نشده و مجوزهای موجود صرفاً مربوط به ناحیه صنفی صنعتی بوده است.

حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: تغییر کاربری شهرک صنفی صنعتی به میدان میوه و تره‌بار مغایر با مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور است؛ چراکه میدان میوه و تره‌بار از مصادیق کاربری‌های تجهیزات شهری محسوب می‌شود و استقرار آن باید در محدوده یا در شرایط خاصی در حریم شهر انجام شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر همدان با اشاره به موقعیت محل انتخاب‌شده برای احداث پروژه افزود: این مکان با فاصله‌ای حدود ۴۰ کیلومتر رفت و برگشت از مرکز شهر واقع شده و تردد روزانه هزاران وانت‌بار در محور همدان–تهران را در پی خواهد داشت؛ امری که علاوه بر افزایش مصرف سوخت، موجب تشدید آلودگی هوا، افزایش احتمال تصادفات و ایجاد گره‌های ترافیکی در مسیرهای برون‌شهری خواهد شد.

وی عنوان کرد: ماهیت پرتردد و شبانه‌روزی این کاربری، استقرار آن را در چنین فاصله‌ای غیرفنی و غیرمنطقی می‌سازد و باعث دشواری در خدمت‌رسانی و دسترسی شهروندان خواهد شد.

این عضو شورا از شرکت شهرک‌های صنعتی خواست در راستای شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی، مطالعات مکان‌یابی، نتایج عارضه‌سنجی ترافیکی و مصوبات مرتبط با احداث میدان میوه و تره‌بار را برای بررسی کارشناسان و افکار عمومی منتشر کند.

حاجی‌بابایی در پایان تأکید کرد: مسیر پیش‌رو باید بر مدار قانون حرکت کند و هر اقدام خارج از ضوابط و مجوزهای رسمی، شهر را با چالش‌های بلندمدت و هزینه‌های سنگین روبه‌رو خواهد کرد.