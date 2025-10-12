  1. استانها
پروژه میدان میوه و تره‌بار با مجوز شهرک صنفی صنعتی همخوانی ندارد

همدان-عضو شورای شهر همدان گفت: پروژه میدان میوه و تره‌بار فاقد وجاهت قانونی بوده و هیچ‌گونه تطابقی با مجوز صادرشده برای شهرک صنفی صنعتی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حاجی‌بابایی بعدازظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر همدان با انتقاد از روند پیگیری پروژه موسوم به میدان میوه و تره‌بار در محدوده خارج از شهر، اظهار کرد: این اقدام فاقد وجاهت قانونی است و هیچ ارتباطی با مجوز اولیه شهرک صنفی صنعتی ندارد.

وی با اشاره به مستندات رسمی وزارت راه و شهرسازی افزود: بر اساس نامه مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران این وزارتخانه، تاکنون هیچ مجوزی برای احداث میدان میوه و تره‌بار در خارج از محدوده یا حریم شهر همدان صادر نشده و مجوزهای موجود صرفاً مربوط به ناحیه صنفی صنعتی بوده است.

حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: تغییر کاربری شهرک صنفی صنعتی به میدان میوه و تره‌بار مغایر با مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور است؛ چراکه میدان میوه و تره‌بار از مصادیق کاربری‌های تجهیزات شهری محسوب می‌شود و استقرار آن باید در محدوده یا در شرایط خاصی در حریم شهر انجام شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر همدان با اشاره به موقعیت محل انتخاب‌شده برای احداث پروژه افزود: این مکان با فاصله‌ای حدود ۴۰ کیلومتر رفت و برگشت از مرکز شهر واقع شده و تردد روزانه هزاران وانت‌بار در محور همدان–تهران را در پی خواهد داشت؛ امری که علاوه بر افزایش مصرف سوخت، موجب تشدید آلودگی هوا، افزایش احتمال تصادفات و ایجاد گره‌های ترافیکی در مسیرهای برون‌شهری خواهد شد.

وی عنوان کرد: ماهیت پرتردد و شبانه‌روزی این کاربری، استقرار آن را در چنین فاصله‌ای غیرفنی و غیرمنطقی می‌سازد و باعث دشواری در خدمت‌رسانی و دسترسی شهروندان خواهد شد.

این عضو شورا از شرکت شهرک‌های صنعتی خواست در راستای شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی، مطالعات مکان‌یابی، نتایج عارضه‌سنجی ترافیکی و مصوبات مرتبط با احداث میدان میوه و تره‌بار را برای بررسی کارشناسان و افکار عمومی منتشر کند.

حاجی‌بابایی در پایان تأکید کرد: مسیر پیش‌رو باید بر مدار قانون حرکت کند و هر اقدام خارج از ضوابط و مجوزهای رسمی، شهر را با چالش‌های بلندمدت و هزینه‌های سنگین روبه‌رو خواهد کرد.

