میدان بار همدان باید سایر شهرستانهای این استان را پوشش دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی محمدی صبح دوشنبه در جلسه ساماندهی میدان میوه و تره بار همدان با تأکید بر مخالفت با انتقال میدان‌بار همدان به خارج از حریم شهرستان همدان گفت: هر شهری دارای یک طرح جامع است که سند چشم‌انداز آن شهر در این طرح به وضوح مشخص شده است.

محمدعلی محمدی با اشاره به اینکه شهر همدان نیز دارای سند چشم‌انداز مشخص است، افزود: احداث میدان‌بار جدید با توجه به طرح جامع و مدیریت کلانشهر همدان در نظر گرفته شده است.

محمدی اضافه کرد: تمام جوانب از جمله هزینه‌های سربار، مسیر حمل و نقل و مشکلات ترافیکی باید در طرح احداث میدان‌بار لحاظ شود.

وی تاکید کرد: در صورتی که منافع شهرستان همدان و مردم در این طرح دیده نشود تصمیم مورد نظر به تصویب نخواهد رسید.

کسبه میدان بار فعلی همدان باید مسئولان را در ساخت میدان بار جدید همراهی کنند

معاون عمرانی فرماندار همدان افزود: کسبه و صنوف فعال در میدان بار همدان باید همکاری و مساعدت لازم را با مجموعه مدیریت شهری داشته باشند تا میدان‌باری مناسب و در خور شأن مردم همدان احداث شود.

عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز با ابراز مخالفت تمام اعضای شورا از خروج میدان‌بار از حریم شهرستان همدان گفت: شورای شهر همدان، کسبه و صنوف را در ایجاد میدان‌بار حمایت خواهد کرد.

رضا خجسته افزود: میدان بار جدید همدان باید در وسعت بزرگ‌ تری ساخته شود.

رئیس مجمع امور صنفی همدان نیز گفت: این مجمع با خروج میدان‌بار از محدوده همدان مخالف است چرا که ضرر و زیان زیادی را برای کسبه و شهروندان به دنبال خواهد داشت.

علیرضا شمس که به عنوان نماینده خرده فروشان میوه و تره بار همدان نیز در این جلسه حضور داشت، با تأکید بر اینکه میدان‌بار همدان نباید در خارج از محدوده شهری احداث شود، افزود: مجمع امور صنفی آمادگی همکاری و کمک برای احداث میدان‌بار جدید را دارد.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه این سازمان در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده تمام تلاش خود را به کار می گیرد، گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز با احداث میدان جدید تره بار همدان در خارج از حریم شهرستان همدان مخالف است.

ایجاد مرکز عرضه میوه و تره بار همدان نیازمند همراهی مسئولان است

مصطفی اسدی تاکید کرد: ایجاد مرکز بزرگ عرضه میوه و تره بار همدان نیازمند همراهی کسبه و مسئولان در اجرای این طرح است.

محسن انصافیان نیز به نمایندگی از عمده فروشان و کسبه میدان بار فعلی همدان با اشاره به مشکلات این مرکز و لزوم احداث مجموعه ای جدید در خور شان مردم این شهرستان، گفت: کسبه میدان بار آمادگی خود را برای همراهی مسئولان در اجرای طرح احداث میدان بار جدید اعلام کرده‌اند.

انصافیان تاکید کرد: کسبه میدان بار فعلی همدان هرگونه تصمیم کارشناسی مبنی بر انتخاب مکان در نظر گرفته شده برای احداث میدان بار جدید را پذیرا خواهند بود.

گفتنی است، در جمع بندی این نشست اعضای جلسه با انتقال میدان‌بار همدان به خارج از حریم شهر همدان به دلیل کارشناسی نبودن این امر مخالفت کردند.