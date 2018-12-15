کارگروه ویژه ساماندهی مشاغل مزاحم شهری در قزوین تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج زاهدپور در جلسه ساماندهی مشاغل مزاحم شهری که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: استقرار برخی مشاغل مزاحن در مرکز شهر مانند انبارهای تولید روغن که آشت زا و خطرناک است یک تهدید جدی تلقی می شود و باید با سرعت برای آن برنامه ریزی کنیم.

وی بیان کرد: مشاغلی مانند تولید گاز کلر، جمع آوری پسماند در داخل محدوده شهری بسیار خطرناک است و باید در اولویت برنامه های مدیران برای انتقال به خارج از شهر قرار گیرد.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین تصریح کرد: با تشکیل کارگروه نظارت بر مشاغل مزاحم باید تصمیم بگیریم و پس از اعلام ظرفیت از سوی شرکت شهرکهای صنعتی برای استقرار مشاغل مزاحم در شهرکها هم تدبیر کنیم.

وی بیان کرد: در محدوده شهر بیدستان برای ۱۲۰۰ واحد جانمایی شده اما هنوز نتوانسته ایم از این ظرفیت استفاده کنیم.

مهدی کاظمی معاون خدمات شهری شهرداری قزوین هم گفت: برای انتقال مشاغل مزاحم باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که جانمایی مورد اقبال فعالان حرف مختلف قرار گیرد و مردم هم برای دسترسی مشکلی نداشته باشند.

وی اضافه کرد: ما در زمینهای کشاورزی و شهرک های صنعتی اختیار نداریم اما برخی زمینها در اختیار شهرداری است و با برخی مشاغل مانند درودگران، بنکداران، درب و پنحره سازان صحبت شده تا برای جابجایی همراهی کنند.

علی اکبر کبیری معاون بازرگانی سازمان صنعت استان قزوین هم گفت: بیش از ۲۵ عنوان برای مشاغل مزاحم شهری تعریف شده که برخی از آنها مانند بسته بندی ماد شیمیایی، انبار شیمیایی خطرناک، مرغداری، تولید بتن، تولید لوله سیمانی، کاشی و سرامیک، گچ و آهک، رنگ کوره، وسایل چدنی انواع خودرو موتورسیکلت، پسماند، ضایعات و تعمیرگاه ماشین الات از آن جمله است که نباید در داخل شهرها باشد.

کبیری تصریح کرد: باید استانها اختیار داشته باشند و عناوین مشاغل مزاحم را خودشان تعیین کنند برای نمونه در قزوین الان میدان میوه و تره بار و خشکبار مشکل ساز است و باید به مکان دیگری در خارج از شهر منتقل شود.

وی اضافه کرد: شهرداری موظف است با همکاری سازمان صمت و محیط زیست برنامه ساماندهی مشاغل مزاحم را تهیه کند و برای مشاغلی مانند پسماند زباله، ریخته گری، سنگ فروشی، جوسکاری، جانمایی شود که هم شهروندان دسترسی راحت باشد و هم مشاغل برای انتقال راغب باشند.

کولجی نماینده اتاق اصناف قزوین هم گفت: در استان قزوین ۳۷ هزار واحد صنفی داریم و ۱۰۴ اتحادیه فعالیت می کند که با استفاده از نظر آنها باید برای انتقال مشاغل مزاحم تصمیم گیری کنیم.

صفاری معاون شرکت شهرکهای صنعتی استان هم بیان کرد: هم ساماندهی اصناف را داریم و هم ساناندهی مشاعل مزاحم را و اگر این کار انجام شود ارزش افزوده این فعالیتها هم بیشتر شده و برای فعالان آن مقرون به صرفه خواهد بود.

صفاری تصریح کرد: باید کارگروه مشخصی در این زمینه تشکیل شود و با نگاه کارشناسی برای آن تصمیم گیری کنیم.

وی اضافه کرد: برای انتقال صنف آهن فروشان به خارج شهر آمادگی داریم تا مکانی در یکی از شهرک های صنعتی برای آنها تعیین کنیم.

معاون شرکت شهرک های صنعتی استان یادآورشد: صدور مجوز شهرک صنعتی خصوصی و صنفی با این شرکت است و می توانیم بسرعت برای این جابجایی مجوز لازم را صادر کنیم.

وی اظهارداشت: مشاغلی چون درودگران، میوه و تره بار، خشکبار، پرنده فروشان، مبلمان و آهن فروشان می توانند با استقرار در شهرک های صنفی از معافیت های مالیاتی و مشوقهای دولتی و سایر تسهیلات استفاده کنند.

صفاری اضافه کرد: اتحادیه خودرو فروشان در اسماعیل آباد محدوده ای به وسعت ۳۵ هکتار برای انتقال صنف خود پیش بینی کرده اند و برای میوه و تره بار محدوده ای در دوراهی همدان در نظر گرفته شده که هنوز عملیاتی نشده است.

وی گفت: ما می توانیم مجوز شهرک های صنعتی و صنفی و خصوصی را ساماندهی کنیم و آماده تامین زیرساختها، ارایه خدمات به صورت اقساط به صنوف هستیم.