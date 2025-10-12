  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۸:۲۳

۱۰ هزار قطعه مرغ زنده قاچاق در سوادکوه کشف شد

سوادکوه - سرپرست جهاد کشاورزی سوادکوه از توقیف بیش از ۱۰ هزار قطعه مرغ زنده قاچاق در ۱۰ روز گذشته در شهرستان خبر داد.

عباس پورمند در گفتگو با خبرنگار مهر از توقیف دو خودروی حامل مرغ زنده فاقد مجوز در مبادی خروجی این شهرستان خبر داد و گفت: در جریان اجرای طرح نظارتی مقابله با قاچاق، بیش از ۱۰ هزار قطعه مرغ زنده غیرمجاز در ۱۰ روز گذشته شناسایی و توقیف شد.

پورمند با اشاره به اجرای شبانه‌روزی این طرح در محورهای ارتباطی شهرستان، اظهار داشت: دو خودروی توقیف‌شده در پلیس‌راه آزادمهر مجموعاً مجوز حمل هزار و ۲۰۰ قطعه مرغ زنده را داشتند، اما با ۴۳۵ قطعه اضافه‌بار فاقد مجوز در حال خروج از شهرستان بودند.

وی افزود: پس از توقیف خودروها و تنظیم صورتجلسه، محموله با هماهنگی ستاد تنظیم بازار استان به نزدیک‌ترین کشتارگاه مجاز منتقل شد.

پورمند با بیان اینکه این طرح با همکاری جهاد کشاورزی، دامپزشکی و پلیس امنیت اقتصادی اجرا شده است، خاطرنشان کرد: در مجموع طی ده شب گذشته، ۱۰ هزار و ۱۰۰ قطعه مرغ زنده قاچاق شناسایی و جهت جلوگیری از اختلال در بازار، به کشتارگاه‌های مشخص هدایت شده‌اند.

سرپرست جهاد کشاورزی سوادکوه تأکید کرد: این اقدام در راستای حفظ تعادل بازار مرغ و جلوگیری از انتقال غیرقانونی آن به خارج از شهرستان انجام شده و طرح‌های نظارتی با جدیت ادامه خواهد داشت.

