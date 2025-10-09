توقیف خودرویی با سرعت ۲۰۰ کیلومتر در محور ریخک

ایوب رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران پلیس راه در محور ریخک، خودروی سواری چانگان C55 را با سرعت ۲۰۰ کیلومتر در ساعت شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: این سرعت بیش از دو برابر حد مجاز در این محور بوده و تخلفی حادثه‌ساز محسوب می‌شود که جان راننده و سایر کاربران جاده را به خطر انداخته است.

جانشین پلیس راه قصرشیرین با تأکید بر برخورد قانونی، اعلام کرد: خودرو توقیف و راننده به مراجع قضایی معرفی شد. همچنین مطابق قانون، جریمه نقدی اعمال و ۱۰ نمره منفی برای گواهینامه راننده ثبت گردید.

رستمی در پایان از تمامی رانندگان خواست با رعایت محدودیت‌های سرعت و قوانین راهنمایی و رانندگی، ایمنی خود و دیگران را تضمین کنند.