  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۱

توقیف خودرویی با سرعت ۲۰۰ کیلومتر در محور ریخک

توقیف خودرویی با سرعت ۲۰۰ کیلومتر در محور ریخک

کرمانشاه - جانشین پلیس راه قصرشیرین از توقیف یک خودروی سواری به دلیل تردد با سرعت غیرمجاز ۲۰۰ کیلومتر در ساعت در محور ریخک خبر داد و گفت راننده با برخورد قانونی مواجه شد.

ایوب رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران پلیس راه در محور ریخک، خودروی سواری چانگان C55 را با سرعت ۲۰۰ کیلومتر در ساعت شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: این سرعت بیش از دو برابر حد مجاز در این محور بوده و تخلفی حادثه‌ساز محسوب می‌شود که جان راننده و سایر کاربران جاده را به خطر انداخته است.

جانشین پلیس راه قصرشیرین با تأکید بر برخورد قانونی، اعلام کرد: خودرو توقیف و راننده به مراجع قضایی معرفی شد. همچنین مطابق قانون، جریمه نقدی اعمال و ۱۰ نمره منفی برای گواهینامه راننده ثبت گردید.

رستمی در پایان از تمامی رانندگان خواست با رعایت محدودیت‌های سرعت و قوانین راهنمایی و رانندگی، ایمنی خود و دیگران را تضمین کنند.

کد خبر 6617203

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها