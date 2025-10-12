اوحدی: مقاومت مردم غزه، رژیم صهیونیستی را مجبور به پذیرش آتش بس کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در اجلاس همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی، اظهارکرد: شدت این جنایات در طول تاریخ بشر بی‌سابقه است و برگزاری هشتمین اجلاس و استمرار این نشست‌ها، به‌ویژه در این برهه تاریخی، از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است زیرا این رژیم فاسد، سفاک و کودک‌کش، همه ارزش‌های انسانی را لگدمال کرده و متأسفانه بسیاری از کشورهای مدعی حقوق بشر در برابر این جنایات سکوت کرده‌اند.

اوحدی اظهار کرد: تاریخ در یک تقابل حساس و سرنوشت‌ساز قرار دارد و آنچه دشمنان دنیای استکبار و رژیم نامشروع صهیونیستی در انتظارش بودند باید در قالب یک تقابل تاریخی محک‌زنی شود. اگر درست عمل کنیم قطعاً پیروزی بزرگی برای دنیای اسلام و محور مقاومت به دنبال خواهد داشت؛ اما غفلت از این برهه می‌تواند ارزش‌هایی را که هزاران نفر برای آنها خون داده‌اند، به خطر اندازد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره «جنگ دوازده روزه تحمیلی» که رهبر معظم انقلاب از آن به‌عنوان جنگ ترکیبی یاد کردند، گفت: دشمن در خیال خام خود گمان می‌کرد با جنگ ترکیبی و شناختی و حذف فرماندهان می‌تواند قدرت نظامی ما را زمین‌گیر کند، اما مردم برخلاف تصور آنها از محور مقاومت، از نظام جمهوری اسلامی و از فرماندهان بزرگ خود دفاع کردند.

وی تصریح کرد: اراده مردمی و نمایش قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران نشان داد رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی قادر به ایجاد تغییر اساسی نیستند.

اوحدی هشدار داد: یکی از اهداف دشمن گسست نسلی برای از بین بردن ارزشهاست و در این زمینه گفت: تلاش استکبار بر دامن زدن به گسست نسلی است تا با فاصله‌انداختن میان نسل‌ها، ارزش‌ها را فراموش و پایمال کنند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران آمار شهدا در جنگ ۱۲ روزه صهیونیست‌ها علیه مردم ایران را اعلام کرد و در این باره توضیح داد: در این جنگ ۱۶۲ زن، ۴۱ نفر کمتر از ۱۷ سال و ۳۴ دانش‌آموز شهید شدند.

وی با نام بردن از چند تن از جان‌باختگان خردسال جنگ ۱۲ روزه صهیونیست‌ها علیه مردم ایران افزود: رایان قاسمیان دو ماهه، محمدعلی بهمن‌آبادی ۹ ماهه و زهرا ذاکریان ۷ ماهه بودند؛ آیا اینها تأسیسات هسته‌ای بودند؟ آیا حق حیات نداشتند؟

اوحدی با انتقاد از پهپادهای تروریستی و رسانه‌ای دشمن گفت: جنگ شناختی امروز روح و روان مقاومت را هدف گرفته و برگزاری این‌گونه اجلاس‌ها «بیعت با ارزش‌هایی» است که می‌تواند ملت‌ها را از مشکلات عبور دهد.