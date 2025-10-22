  1. جامعه
اوحدی:مولدسازی منابع مالی بنیاد شهید و امور ایثارگران در دستور کار است

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بدون اعلام قبلی از مناطق بنیاد تهران بزرگ بازدید کرد و گفت: مولدسازی منابع مالی بنیاد در دستور کار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در یک برنامه سرزده، از مناطق ۱۲، ۱۳ و ۱۴ تهران بازدید کرد و از نزدیک در جریان دغدغه‌ها و مسائل خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران قرار گرفت.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این دیدارها، بر اهمیت دو وجهی مسئولیت بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد و گفت: نخست ادای دین به شهدا و ایثارگران و دوم در خصوص پیگیری مجدانه، دستوراتی صادر می‌شود.

معاون رئیس جمهور با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری، وظیفه مسئولان را پیگیری دستورات تا لایه اجرایی دانست و افزود: اگر دستوری داده می‌شود یا راه حلی اتخاذ می‌شود، باید پیگیری شود؛ چرا که اگر در زمان خودش حل نشود، ممکن است مشکل تبدیل به یک بحران شود.

اوحدی در بخش خدمات درمانی، ضمن رضایت از عملکرد موجود، اعلام کرد: تلاش‌ها بر این است که با مدیریت بهتر دارایی‌ها و مولدسازی منابع مالی بنیاد شهید و امور ایثارگران، ظرفیت مالی مجموعه افزایش یابد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان تأکید کرد: این بازدیدها محدود به مناطق مذکور نیست و در کنار سفرهای استانی، بازدید از سایر مناطق تهران نیز در دستور کار قرار دارد تا اطمینان حاصل شود هیچیک از عزیزان شاهد و ایثارگر، کارشان بر روی زمین نماند.

