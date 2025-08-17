اوحدی: اسارت برای آزادگان، مصداق بهشت روی زمین بود

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، مراسم بزرگداشت الماس‌های درخشان با حضور سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی امام جمعه موقت تهران و جمعی از آزادگان معزز صبح امروز در تالار اندیشه حوزه هنری تهران برگزار شد.

سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در این مراسم ضمن عرض تبریک این روز بزرگ و عرض تسلیت به خانواده‌های معظم شهدا به‌ویژه شهدای اخیر، با اشاره به فرمایشی از امام جواد (ع) اظهار داشت: ملاقات عزیزان و دوستان قدیمی موجب صفای روح انسان می‌شود و باعث شکوفایی دل‌ها خواهد شد، حتی اگر زمان ملاقات کوتاه باشد.

اوحدی گفت: اسارت قطعه‌ای از بهشت روی زمین بود و ما برای آن فضای بهشتی دل تنگ می‌شویم؛ اسارت بهشت مقاومت، نو دوستی و عبادت و سجده‌های طولانی اسرا بود. خانواده‌های محترم شهدا و آزادگان باید به این عزیزان ببالند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: چرا بر حضور آزادگان در چنین روزی تأکید داریم؟ زیرا به دنبال تکریم صرف آزادگان نیستیم. در اوج سختی‌ها و محدودیت‌های اسارت، آزادگان عظمتی گرانبها آفریدند که مقام معظم رهبری آنان را «الماس‌های درخشان» نامیدند. ایشان فرمودند: اسارت کوتاه‌شده قرن‌هایی است که انسان‌های با ظرفیت در اسارت به الماس‌های درخشان تبدیل شدند.

اوحدی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های الماس گفت: ریشه کلمه الماس، «آداماس» یونانی به معنای تسخیرناپذیر است. الماس مقاوم‌ترین عنصر شناخته‌شده در دنیاست که در عمق ۱۴۰ کیلومتری زمین، در دمای هزار درجه سانتی‌گراد و فشار هزار بار شکل می‌گیرد. بالاترین میزان بازتاب و شکست نور در الماس وجود دارد و در برابر همه عوامل بیرونی مقاوم است.

وی سپس به دغدغه امروز جوامع اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از بحران‌های جدی امروز، گسست نسلی است. اگر این بحران اتفاق بیفتد، دامنه تاب‌آوری مردم کاهش می‌یابد و خروجی آن بحران هویت خواهد بود؛ بحرانی که ممکن است تمام ارزش‌های یک ملت را نابود کند.

اوحدی ادامه داد: اگر جنگ سخت خاک ریزها و مرزهایی داشت، در جنگ نرم مرزها خانه‌های مردم‌اند. در این جنگ با ابزار رسانه و تبلیغات باید بمباران شود. در جنگ سخت، جسم اسیر می‌شد اما در جنگ نرم روح و روان افراد به اسارت درمی‌آید. دشمن بر این باور است که باید گسست نسلی را عمیق کند و از دل آن، تحریم، بدعت و سپس بحران هویت را بیرون بکشد.

رئیس بنیاد شهید تأکید کرد: با سلاح نمی‌توان مقابل این ملت ایستاد؛ همان‌گونه که در جنگ ۱۲ روزه دشمن با به‌کارگیری پیشرفته‌ترین سلاح‌ها نتوانست موفق شود. ما امروز به عزت مردممان در این جنگ افتخار می‌کنیم.

وی اضافه کرد: دشمن با ایجاد رعب و وحشت در جامعه نتوانست هویت ملت را بگیرد. گسست نسلی اتفاق نیفتاد و خروجی این جنگ، اتحاد و یکپارچگی ملت بود و دشمن ناچار شد در برابر مقاومت مردم سر تعظیم فرود آورد.

اوحدی خاطرنشان کرد: امروز اگر از مقاومت آزادگان سخن می‌گوئیم، رسالتی سنگین بر دوش ما و شماست. باید وقایع اسارت بیان شود تا درس مقاومت گرفته شود. امروزه شرایط ویژه‌ای است؛ دشمن جنایتی بزرگ کرده و رسالت سنگینی بر عهده ماست. نگاه جامعه به آزادگان و اسرایی است که ده سال در سخت‌ترین شرایط مقاومت کردند. ارزش‌هایی که باعث مقاومت آنان شد، باید جامعه امروز از نور الماس‌های درخشان بهره‌مند شود تا در برابر جنگ سخت و ترکیبی دشمن ایستادگی کند.

رئیس بنیاد شهید در پایان گفت: امروز با شهدای جنگ ۱۲ روزه بیعت می‌کنیم تا برای دفاع از ارزش‌هایمان همچنان استوار بمانیم.