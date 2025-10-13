  1. سیاست
  2. دولت
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۲

اوحدی: ۱۰۶۴ شهید جنگ ۱۲ روزه احراز شهادت شدند

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: همه فرآیندهای بروکراسی و اداری که ممکن بود احراز شهادت شهدای مظلوم را به تأخیر بیندازد، کنار گذاشتیم و همه ۱۰۶۴ شهید جنگ ۱۲ روزه احراز شهادت شدند.

سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح بررسی آخرین وضعیت امور شهدای جنگ ۱۲ روزه و خانواده‌های آنها گفت: خداوند را سپاسگزاریم که در همان ایام جنگ ۱۲ روزه، تصمیم بسیار خوبی را در شورای معاونین بنیاد شهید گرفتیم که همه فرایندهای بروکراسی و اداری که ممکن بود احراز شهادت شهدای مظلوم را به تأخیر بیندازد، کنار گذاشتیم.

وی افزود: در شورای معاونین بنیاد شهید با صورت‌جلسه‌ای که معاونین انجام دادند، همه ۱۰۶۴ شهید جنگ ۱۲ روزه احراز شهادت شدند و بر اساس قانون تعهدات که قانونگذار برای بنیاد شهید و امور ایثارگران مشخص کرده است، بنیاد شهید با همه وجود با افتخار در خدمت خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه است.

