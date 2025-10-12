به گزارش خبرنگار مهر، حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در ناحیه مراسم بدرقه کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی بحرین و بازیهای کشورهای اسلامی اظهار داشت: رقابتهای قهرمانی جهان اولویت اول فدراسیون ماست و با همه داشتههایمان در این میدان حاضر شدیم. یک اتفاق بسیار خوب از باب ادای دین برای مردم نازنین کشورمان رقم خورد.
وی در ادامه با اشاره به رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی خاطرنشان کرد: نکتهای که باید عرض کنم این است که بر اساس اصول علم تمرین و فیزیولوژی ورزش، نمیتوانیم کشتیگیری را که با آسیب، یک رقابت سنگین را پشت سر گذاشته و مجبور بوده کاهش وزن شدیدی داشته باشد، در یک بازه زمانی کوتاه مجدداً برای رقابت دیگری آماده کنیم.
رنگرز یادآور شد: متأسفانه تجربه تلخی در گذشته داشتیم، از جمله آسیب کتف خود آقای دبیر که در دو مسابقه با فاصله زمانی اندک، یعنی رقابتهای جهانی و بازیهای آسیایی، رخ داد. سال آینده نیز همین مسئله تکرار خواهد شد و در یک بازه زمانی کوتاه رقابتهای قهرمانی جهان و بازیهای آسیایی را در پیش داریم.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی کار برای حفظ سرمایههای ملی تا رقابتهای المپیک بسیار سخت خواهد شد، چرا که کشتی ورزشی سنگین است و ملیپوشان ما ۹ ماه از سال را با فشار بالا تمرین میکنند تا تنها یکبار به قله آمادگی برسند.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی افزود: در حال حاضر اردوهای آمادهسازی تیم ملی نظامی برای رقابتهای کشورهای اسلامی آغاز شده و چند روزی است که تمرینات در حال پیگیری است. روزهای سختی پیشرو داریم. میدانیم که علیرضا مهمدی دچار آسیب جدی شد و با لطف دکتر کیهانی مورد جراحی قرار گرفت. ناگزیر شدیم غلامرضا فرخی را از وزن ۸۲ به ۸۷ کیلوگرم منتقل کنیم.
وی اظهار داشت: با وجود همه ملاحظات فنی و علمی که کار را برای ما دشوار میکند، تلاش میکنیم با احترام به مردم و جامعه ورزش با حداکثر توان در این رقابتها شرکت کنیم.
رنگرز با اشاره به سطح بالای رقابتها عنوان کرد: استثناً در مسابقات کشورهای اسلامی از میان ۱۰ تیم برتر جهان، تیمهایی مانند آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکیه حضور دارند. بنابراین از نظر کمی و کیفی، رقابتهای کشورهای اسلامی در سطح بسیار بالایی برگزار خواهد شد.
وی در مورد ترکیب تیم کشتی فرنگی برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی گفت: ترکیب نهایی تیم ملی تا ظهر فردا مشخص میشود. در حال حاضر علی احمد وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم، سعید امامعلی در ۶۷، غلامرضا فرخی در ۸۷، محمدهادی ساروی در ۱۳۰ و فردین هدایتی در ترکیب قرار دارند. درباره وزن ۷۷ نیز پس از جلسه تمرین فردا تصمیمگیری و معرفی نهایی انجام خواهد شد.
نظر شما