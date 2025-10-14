قهرمان کشتی جهان با رضایت غلامرضا محمدی بخشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون کشتی برای بررسی پرونده سبحان یاری در محل فدراسیون کشتی تشکیل شد. در این جلسه که با حضور قضات مطرح کشور و برای بررسی موضوعات مختلف برگزار شد، درخواست هیئت کشتی استان کرمانشاه مبنی بر بخشش سبحان یاری قهرمان جوانان جهان نیز مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به گذشت و رضایت غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان، حکم محرومیت نامبرده به حالت تعلیق درآمد.
بر این اساس در صورت رضایت فدراسیون کشتی از این کشتیگیر، یاری میتواند در مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان که طی ماههای آینده برگزار میشود، شرکت نماید.
بهمن سال گذشته و در جریان برگزاری رقابتهای روز پایانی کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور در کرمانشاه، سبحان یاری دارنده مدالهای طلای جوانان جهان و آسیا در سال ۲۰۲۲ در جریان رقابتهای کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور به سمت سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان حملهور شد و او را نقش بر زمین کرد که به دنبال آن غلامرضا محمدی از این کشتیگیر شکایت کرده بود و حالا با گذشت او، این کشتیگیر بخشیده شد.
