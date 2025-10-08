دیدار سرمربیان تیم های ملی کشتی ایران با وزیر ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، پس از پایان رقابتهای کشتی قهرمانی جهان که با قهرمانی همزمان تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی همراه بود، پژمان درستکار و حسن رنگرز با حضور در این وزارتخانه، آخرین شرایط این تیمها پس از بازگشت از کرواسی را برای دکتر دنیامالی تشریح کردند.

سرمربیان این دو تیم به تفکیک گزارش کاملی را در مورد چگونگی شرایط آماده‌سازی کشتی‌گیران و تحلیل رقبا در این مسابقات تشریح کردند.

برنامه‌ریزی برای حضور قدرتمند کشتی ایران در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس و بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ از دیگر محورهای مهمی بود که در این دیدار مورد گفت‌وگو قرار گرفت.

وزیر ورزش و جوانان نیز با بیان اینکه توقعات مردم از کشتی بالاتر رفته، بر لزوم برنامه‌ریزی کامل و دقیق و دقت در جزییات برای کسب موفقیت‌های آتی تاکید کرد و گفت ورزش ایران پرچمدار ایجاد نشاط اجتماعی است و در این راه سرمربیان تیم‌های ملی در رشته‌های مختلف وظیفه سنگین و ملی بر دوش دارند.

بر اساس این گزارش، دعوت از مربیان تیم‌های ملی در رشته‌های مختلف و ارائه گزارش و تشریح برنامه‌های آتی به وزیر ورزش و جوانان، در روزها و هفته‌های آتی تداوم خواهد داشت.