به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسیر مسئولیت‌ اجتماعی گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب و در راستای احیای ورزش‌های اصیل ایرانی، تیم زورخانه‌ای نوجوانان این گروه موفق شد در فینال رقابت‌های لیگ برتر کشورمان که با حضور وزیر ورزش و هم‌زمان با مسابقات آسیایی برگزار شد، با غلبه بر تیم فولاد مبارکه، قهرمان سال گذشته این رشته، عنوان قهرمانی را از آن خود کند. حرکت گروه انتخاب در این مسیر، تلاشی برای زنده نگه داشتن و توسعه روحیه پهلوانی و جوانمردی در جامعه است.

فینال مسابقات لیگ جوانان کشور به عنوان یکی از برنامه‌های جنبی مسابقات آسیایی و در حضور پرشور تماشاگران مورد توجه وزیر ورزش و کارشناسان این رشته قرار گرفت و از پیشرفت و هماهنگی تیم‌های پایه این رشته ملی ابراز شگفتی کردند.

در فینال این رقابت‌ها، تیم گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب در یک دیدار نزدیک و پرهیجان توانست با امتیاز ۲۸۹ بر ۲۸۵ از سد تیم فولاد مبارکه سپاهان، قهرمان سال گذشته این رشته، عبور کند و جام قهرمانی این دوره از مسابقات را به‌دست آورد. تیم‌های مس رفسنجان و آکادمی پهلوانی امام رضا(ع) خمینی‌شهر نیز به‌صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

اعضای تیم انتخاب را جمعی از قهرمانان نوجوان استان قم تشکیل می‌دادند که هدایت آنان برعهده علی‌اکبر خاکدوست و سرپرستی تیم نیز به عهده امیر فردی، رئیس هیئت زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان قم، بود. مرشد تیم نیز علی نورمحمدی، قهرمان کشور و نفر اول رده نوجوانان در رشته مرشدی، بود.

تیم انتخاب در طول پنجاه روز اردوی فشرده با حضور ورزشکارانی همچون ارمیا مشهدی‌زاده (قهرمان میل‌بازی کشور از مازندران)، عرفان زمینی (قهرمان رشته سنگ و میانداری از البرز)، مجتبی درگومه (قهرمان میانداری و میل‌بازی )، معین نادری و مهدی ابراهیمی (قهرمانان کشور در رده‌های سنی مختلف) تمرینات خود را دنبال کرد و در نهایت با کسب بالاترین امتیاز ممکن به مقام نخست دست یافت.

علی‌اکبر خاکدوست، سرمربی تیم، در گفت‌وگو با خبرنگار مرکز رسانه انتخاب، ضمن قدردانی از حمایت‌های گروه انتخاب گفت: جا دارد از مجموعه گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب تشکر کنم که با نگاه فرهنگی و مسئولانه خود زمینه حضور ما را در لیگ برتر فراهم کردند. حمایت این گروه از ورزش زورخانه‌ای صرفاً یک اقدام تبلیغاتی نیست، بلکه گامی ارزشمند برای پاسداشت فرهنگ پهلوانی و ترویج اخلاق و همبستگی اجتماعی است. امیدواریم این همکاری تداوم داشته باشد و تیم انتخاب بتواند در رده‌های دیگر نیز افتخارآفرینی کند.

گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب، به عنوان یکی از پیشگامان صنعت کشور، در چارچوب برنامه‌های مسئولیت اجتماعی خود، احیای ورزش زورخانه‌ای را بخشی از رسالت فرهنگی خود می‌داند. این گروه معتقد است حمایت از این ورزش اصیل، ضمن آنکه پاسداشت میراث معنوی ایرانی–اسلامی است، بلکه بستری برای تقویت روحیه تعاون، انسجام اجتماعی و نشاط جمعی در جامعه محسوب می‌شود.

طرح حمایت از ورزش زورخانه‌ای از سوی گروه انتخاب شامل تجهیز و احیای زورخانه‌های قدیمی، برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات پهلوانی با ویژند انتخاب و بسترسازی برای جذب کارکنان و خانواده‌های آنان به فعالیت‌های زورخانه‌ای است.