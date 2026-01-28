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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۲۱

بازگشت علیرضا مهمدی روی تشک کشتی پس از ۴ ماه

بازگشت علیرضا مهمدی روی تشک کشتی پس از ۴ ماه

علیرضا مهمدی پس از چهار ماه دوری به دلیل عمل جراحی تمرینات مرور فن را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مهمدی دارنده مدال های نقره المپیک و ۲ مدال مدال نقره جهان که به دلیل پارگی مینیسک و رباط صلیبی زانوی پا روز ۹ مهرماه توسط دکتر سهراب کیهانی، عمل جراحی انجام داده بود،‌ دوباره به روی تشک کشتی بازگشت.

این کشتی گیر ۲۳ ساله اهل ایذه خوزستان، پس از عمل جراحی و گذشت دوره نقاهت، ابتدا فیزیوتراپی و تمرینات بدنسازی و آمادگی جسمانی را انجام داد و پس از آن از ۲ روز گذشته تمرینات مرور فن را در خانه کشتی شهید صدرزاده آغاز کرده است.

وی دارنده مدال نقره وزن ۸۷ کیلوگرم المپیک پاریس و مدال های نقره اوزان ۸۲ و ۸۷ کیلوگرم رقابت های جهانی صربستان و کرواسی است که این مدال ها را با مصدومیت از ناحیه زانو بدست آورد اما با توجه به تشدید مصدومیت مجبور به انجام عمل جراحی شد.

کد مطلب 6733758

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