بازگشت علیرضا مهمدی روی تشک کشتی پس از ۴ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مهمدی دارنده مدال های نقره المپیک و ۲ مدال مدال نقره جهان که به دلیل پارگی مینیسک و رباط صلیبی زانوی پا روز ۹ مهرماه توسط دکتر سهراب کیهانی، عمل جراحی انجام داده بود،‌ دوباره به روی تشک کشتی بازگشت.

این کشتی گیر ۲۳ ساله اهل ایذه خوزستان، پس از عمل جراحی و گذشت دوره نقاهت، ابتدا فیزیوتراپی و تمرینات بدنسازی و آمادگی جسمانی را انجام داد و پس از آن از ۲ روز گذشته تمرینات مرور فن را در خانه کشتی شهید صدرزاده آغاز کرده است.

وی دارنده مدال نقره وزن ۸۷ کیلوگرم المپیک پاریس و مدال های نقره اوزان ۸۲ و ۸۷ کیلوگرم رقابت های جهانی صربستان و کرواسی است که این مدال ها را با مصدومیت از ناحیه زانو بدست آورد اما با توجه به تشدید مصدومیت مجبور به انجام عمل جراحی شد.