۳ عنوان دار کشتی روس به استقلال جویبار پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، حمید یاری رئیس سازمان لیگ و مسابقات با تأیید این خبر گفت: نماینده این کشتی گیران در ایران حضور پیدا کرد و با نماینده باشگاه استقلال جویبار در محل سازمان لیگ حضور پیدا کردند و قرارداد این کشتی گیران برای حضور در این تیم را نهایی کردند. یاری در مورد اسامی این ۳ کشتی گیر گفت: احمد ادریسوف در وزن ۵۷ کیلوگرم که قهرمانی زیر ۲۳ سال اروپا را در کارنامه دارد، شامیل ممدوف دارنده مدال برنز جهان در وزن ۶۵ کیلوگرم و ابراگیم کادیف قهرمان جوانان جهان در وزن ۸۶ کیلوگرم ۳ کشتی گیر روس باشگاه استقلال جویبار در لیگ برتر کشتی آزاد هستند.



حمید یاری همچنین برنامه مسابقات هفته اول لیگ برتر کشتی باشگاه های کشور را به شرح زیر اعلام کرد:

در لیگ برتر کشتی آزاد، دو دیدار هفته نخست به‌شرح زیر برگزار خواهد شد:

گروه A: ستارگان پاس ساری - نام‌آوران خراسان شمالی - خیبر خرم‌آباد

گروه B: بانک شهر - دانشگاه آزاد اسلامی مازندران - استقلال جویبار



هفته اول:

پنجشنبه ۱ آبان: بانک شهر – دانشگاه آزاد اسلامی مازندران (به میزبانی بانک شهر در ساری)

جمعه ۲ آبان: ستارگان پاس ساری – نام‌آوران خراسان شمالی (به میزبانی ستارگان پاس در ساری)



در لیگ برتر کشتی فرنگی نیز هفته نخست با دو دیدار به شرح زیر دنبال می‌شود:

گروه A: شهرداری مسجدسلیمان - رعد پدافند ارتش - استقلال قم

گروه B: نفت و گاز زاگرس جنوبی - سینا صنعت ایذه - دانشگاه آزاد اسلامی تهران

هفته اول:

پنجشنبه ۱ آبان: شهرداری مسجدسلیمان – رعد پدافند ارتش ( میزبان مسجدسلیمان)

جمعه ۲ آبان: نفت و گاز زاگرس جنوبی – سینا صنعت ایذه ( به میزبانی زاگرس در شیراز)